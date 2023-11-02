叱咤2023｜洪嘉豪著冷衫爆汗獲MC張天賦送抱 陳蕾泰國冇豔遇感失落

叱咤樂壇頒獎禮記者會今日下午假昂坪360舉行，有「華納三寶」之稱的MC張天賦、陳蕾、洪嘉豪一同受訪。原本穿牛仔褸登場的MC在活動期間脫下外套，背心Look的他表示：「我原本着牛仔褸，但發現真的好熱，好彩我一早同Stylist溝通咗，因為上年非常之熱，所以為咗保險，我裏面着咗件背心，今次可以除喇！」反觀嘉豪仍穿上毛毛冷衫受訪，陳蕾笑指：「佢好明顯冇溝通過。」嘉豪解釋今日打扮並非造型師代勞，而是由其經理人May姐負責，對方今天更不停說時裝是沒有季節之分，嘉豪稱上台前想換衫，但怕對方唔不開心決定帶開心畀人，MC笑指：「我依家咁樣見到好開心呀！」嘉豪即答：「但我係非常不開心。」直言入面不停流汗，嘉豪希望快點可以完成訪問，此時MC還埋身向嘉豪從後擁抱。
早前宣布回復單身的陳蕾，結束泰國行於昨晚返港，被問到有沒有艷遇時，她指沒有任何艷遇即打趣說覺得有點失落，當談到生日願望，她說：「我都係希望多啲人可以聽到我嘅作品，會比較重要。」對自己爭女歌手金獎未知成數有幾高，認為隨時有變數，但陳蕾直認今年幾勤力，無論是自己抑或寫給別人的作品，今年可能是歷年最多產的一年。陳蕾和嘉豪明年各自開紅館個唱，MC指要睇兩人是否會邀請他擔任嘉賓，陳蕾認為：「因為我哋三個人成日一齊出現，可能升你哋上嚟已經唔再驚喜。」嘉豪就表示不排除有這個可能性。