叱咤2023｜洪嘉豪著冷衫爆汗獲MC張天賦送抱 陳蕾泰國冇豔遇感失落

叱咤樂壇頒獎禮記者會今日下午假昂坪360舉行，有「華納三寶」之稱的MC張天賦、陳蕾、洪嘉豪一同受訪。原本穿牛仔褸登場的MC在活動期間脫下外套，背心Look的他表示：「我原本着牛仔褸，但發現真的好熱，好彩我一早同Stylist溝通咗，因為上年非常之熱，所以為咗保險，我裏面着咗件背心，今次可以除喇！」反觀嘉豪仍穿上毛毛冷衫受訪，陳蕾笑指：「佢好明顯冇溝通過。」嘉豪解釋今日打扮並非造型師代勞，而是由其經理人May姐負責，對方今天更不停說時裝是沒有季節之分，嘉豪稱上台前想換衫，但怕對方唔不開心決定帶開心畀人，MC笑指：「我依家咁樣見到好開心呀！」嘉豪即答：「但我係非常不開心。」直言入面不停流汗，嘉豪希望快點可以完成訪問，此時MC還埋身向嘉豪從後擁抱。