叱咤2023｜炎明熹宣布明年或在會展補場 盼可以加場

她受訪時稱對頒獎禮的獎項抱住順其自然心態，坦言仍很不習慣出席頒獎禮相關活動，因為自己不太會聊天，但自己也有跟歌手朋友傾談。

After Class難合體

Gigi表示暫時未能參與錄製After Class的合照歌，亦因為年尾要考試，難一起合體，並謂自己會全力應付，「因為係我人生第一次大學考試，希望可以全力以赴。頒獎禮應該同考試無撞，好緊張，會努力！」她稱有同學報了學校的歌唱比賽，但自己未有參加，希望可以有天能在學校高歌一曲。

明年補場

提到她的個唱補場，Gigi表示最快在下年，但地點未必有機會在九展，「因為年底要考試，加上九展無期，可能是會展，亦希望可以加場。」提到有人拍到她搭港鐵，Gigi驚訝問道︰「幾時呀？」問到何時學車，她表示有想過，也幻想過自己的駕車情況，如被人追不知去哪裡，見到有架車便會駛走，笑言情況像世界末日。她稱自己在現實中不會駕車，因為有時太累，駕車會非常危險。