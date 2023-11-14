叱咤2023｜網民呼籲all in尹光 連登︰古天樂都得光B更有資格

《叱咤樂壇流行頒獎典禮2023》將於明年1月1 日舉行，「我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強，由昨日(13)開始至17日進行首輪投票。「我最喜愛的男歌手、組合」近年成MIRROR及其成員的囊中物，但今年網民更睇好快近80歲的尹光拎獎。
連登及不少討論區都發起「一人一票投尹光」，ERROR的吳保錡、游學修，甚至財經KOL渾水亦在網上表示自己的一票已投尹光。由於男歌手獎已成MIRROR成員之爭，加上他們的粉絲群強大，有連登仔呼籲大家要無懼鏡安法，出招對抗鏡粉，希望可以繼上次推到古天樂拎獎之後，再創一次奇蹟令他們喜愛的「光B」拎獎。他們說︰「當年古天樂都得，點解尹光唔得！推到你阿媽大減價！」
香港人欠尹光一個獎
有網民列出尹光可以拎獎原因，他們表示投尹光不是因為敬老，原因是尹光一直都樂於跟後生一輩合作，而且他一直都在玩非流，口水歌又可以反映香港時下環境，「如果你話真係比較唱功/歌藝，真係尹光完勝喎！」、「人地唱咗五十年與時並進連AI都玩埋，一早又玩hip pop又盛，都唔知行得前過其他人幾多年」更直言「香港有邊個第二個歌手同自己ai合唱咁x型？」並指「香港人至少欠尹光一個最佳金曲獎」。
尹光認想拎獎
尹光早前出席《第21屆CASH金帆音樂獎》時，提到大家都想他在年尾的頒獎禮見到他，他回應說︰「唔到自己話事，自己當然很想贏，但要由觀眾話事。」
另外，與尹光合作無數的張子豐在IG限時動態透露尹光今年第三首作品《分分鐘都需要你(Rap你阿爸Version)》已經推出，歌曲與JNYBeatz合作，尹光在歌曲負責rap的部份，他在歌曲以「阿爸」身份安慰JNYBeatz，其中幾句獲不少網民大讚有意思，包括︰「你老竇我咁潮，因為我一早開竅」、「學你老竇脫窮、脫膠都唔好脫節」、「呢個感情世界就好似平行宇宙，裡面有好多個唔同嘅自己，係要先對自己好先至有能力遇到更好，你要揀邊一個?」