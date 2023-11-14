叱咤2023｜網民呼籲all in尹光 連登︰古天樂都得光B更有資格

《叱咤樂壇流行頒獎典禮2023》將於明年1月1 日舉行，「我最喜愛的男、女歌手及組合」最後10強，由昨日(13)開始至17日進行首輪投票。「我最喜愛的男歌手、組合」近年成MIRROR及其成員的囊中物，但今年網民更睇好快近80歲的尹光拎獎。

連登及不少討論區都發起「一人一票投尹光」，ERROR的吳保錡、游學修，甚至財經KOL渾水亦在網上表示自己的一票已投尹光。由於男歌手獎已成MIRROR成員之爭，加上他們的粉絲群強大，有連登仔呼籲大家要無懼鏡安法，出招對抗鏡粉，希望可以繼上次推到古天樂拎獎之後，再創一次奇蹟令他們喜愛的「光B」拎獎。他們說︰「當年古天樂都得，點解尹光唔得！推到你阿媽大減價！」