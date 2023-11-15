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娛樂
2023-11-15 13:29:51

叱咤2023｜網民號召初見效 尹光躋身「我最喜愛的男歌手」12強 Jace陳凱詠李幸倪入圍我最喜愛的女歌手

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尹光順利擠身「我最喜愛的男歌手」12強。

尹光順利擠身「我最喜愛的男歌手」12強。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第一階段投票已於本周一(13日)展開，年近80的廟街歌王尹光憑《Dear Myself》首次打入903專業推介，獲網民發起「一人一票投尹光」行動，支持他打入「我最喜愛的男歌手」最後五強首階段投票截至本周五(17日)中午12時，屆時將選出十強名單。

經過兩日投票後，截至今日(15日)中午12時，商台公布12強走勢，在網民號召下，尹光形勢大好，順利躋身「我最喜愛的男歌手」12強，與上三屆得主姜濤和盧瀚霆(Anson Lo)，以及張敬軒、MC 張天賦、林家謙、陳卓賢、柳應廷、江𤒹生、呂爵安、洪嘉豪、馮允謙爭奪獎項。

「我最喜愛的女歌手」12強走勢。 「我最喜愛的組合」十二強走勢 尹光演唱會2023《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》在11月4日於紅館舉行

Jace、sica齊入12強

「我最喜愛的女歌手」方面，以獨立歌手身份發展的陳凱詠(JACE)與環球師姐AGA江海迦、已轉會英皇、狀態大勇的Gin Lee(李幸倪)齊齊入入12強，同時角逐新人獎的Marf 邱彥筒和何洛瑤(sica)亦入圍，其餘女歌手包括呼聲甚高的熱門陳蕾、Serrini、方皓玟、炎明熹、鄭秀文、鄭欣宜和謝安琪。

《造星》Lolly Talk Vs《聲夢2》XiX

「我最喜愛的組合」方面，《造星》系列除了人氣男團MIRROR、ERROR、COLLAR和P1X3L外，還有獨立發展的女團Lolly Talk、《聲夢2》的XiX亦順利入圍，與樂隊Dear Jane、KOLOR和RubberBand，以及組合per se、艾粒、雷同二友同角逐最後十強位置。

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