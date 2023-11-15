叱咤2023｜網民號召初見效 尹光躋身「我最喜愛的男歌手」12強 Jace陳凱詠李幸倪入圍我最喜愛的女歌手

尹光順利擠身「我最喜愛的男歌手」12強。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第一階段投票已於本周一(13日)展開，年近80的廟街歌王尹光憑《Dear Myself》首次打入903專業推介，獲網民發起「一人一票投尹光」行動，支持他打入「我最喜愛的男歌手」最後五強。首階段投票截至本周五(17日)中午12時，屆時將選出十強名單。

經過兩日投票後，截至今日(15日)中午12時，商台公布12強走勢，在網民號召下，尹光形勢大好，順利躋身「我最喜愛的男歌手」12強，與上三屆得主姜濤和盧瀚霆(Anson Lo)，以及張敬軒、MC 張天賦、林家謙、陳卓賢、柳應廷、江𤒹生、呂爵安、洪嘉豪、馮允謙爭奪獎項。