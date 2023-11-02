熱門搜尋:
岩布仙尼 叱咤2023 冼迪琦 雙11 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-02 18:42:01

叱咤2023｜許廷鏗直認搵欣宜拍MV預告年底見人 Alfred︰佢依家精神係澎湃(有片）

分享：

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲多位歌手撐場。(羅錦鴻攝)

許廷鏗今日現身《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，當DJ介紹他出場時，他拿起電話「自許紀錄」現場情況。他受訪時透露年底還有一首歌推出，近日就有《一場同學》推出，最近籌備Blue ray大碟，呼籲大家支持。問到新歌MV女主角是不是欣宜(Joyce)，他直認不諱︰「因為佢個背影太易認！係Joyce嚟嘅！」

Ad Block

欣宜精神身體都好OK

許廷鏗稱MV將於下周一晚播出，「你當係一個報平安MV，之前我都唔講得，都盡量希望派定心院讓大家安心，佢依家精神係澎湃。最重要係佢身體及各方面都ok，呢樣係最重要。」他指因為同Joyce出現，拍攝的時候都有很多感觸，「這首歌我們說的是十年前後，《青春頌》是十年前，依家是《一場同學》。」他又笑言歌曲很難推出合唱版，因為對方從不做和音。

許廷鏗指欣宜的背影太易認。

為欣宜提前推出作品

他坦言原本不是推出這首歌，但因為欣宜的原故而提前推出。「其實係同佢一齊傾出嚟，一開始MV選角唔係預佢，都要睇佢狀態，咁佢話不如一齊做呢個MV，所以由佢做MV女主角。(即係佢自薦？)我會話係邀請囉，女仔都要面，哈哈！」

提到聖誕節的演唱會，許廷鏗表示有請欣宜，並表示「佢點都要留一日俾我！」他續稱現時準備的進度很不錯，現場會有市集及有啤酒喝，呼籲大家到時早些到場。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受