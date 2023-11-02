叱咤2023｜許廷鏗直認搵欣宜拍MV預告年底見人 Alfred︰佢依家精神係澎湃(有片）

許廷鏗今日現身《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，當DJ介紹他出場時，他拿起電話「自許紀錄」現場情況。他受訪時透露年底還有一首歌推出，近日就有《一場同學》推出，最近籌備Blue ray大碟，呼籲大家支持。問到新歌MV女主角是不是欣宜(Joyce)，他直認不諱︰「因為佢個背影太易認！係Joyce嚟嘅！」

許廷鏗稱MV將於下周一晚播出，「你當係一個報平安MV，之前我都唔講得，都盡量希望派定心院讓大家安心，佢依家精神係澎湃。最重要係佢身體及各方面都ok，呢樣係最重要。」他指因為同Joyce出現，拍攝的時候都有很多感觸，「這首歌我們說的是十年前後，《青春頌》是十年前，依家是《一場同學》。」他又笑言歌曲很難推出合唱版，因為對方從不做和音。

為欣宜提前推出作品

他坦言原本不是推出這首歌，但因為欣宜的原故而提前推出。「其實係同佢一齊傾出嚟，一開始MV選角唔係預佢，都要睇佢狀態，咁佢話不如一齊做呢個MV，所以由佢做MV女主角。(即係佢自薦？)我會話係邀請囉，女仔都要面，哈哈！」

提到聖誕節的演唱會，許廷鏗表示有請欣宜，並表示「佢點都要留一日俾我！」他續稱現時準備的進度很不錯，現場會有市集及有啤酒喝，呼籲大家到時早些到場。