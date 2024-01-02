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娛樂
2024-01-02 20:14:49

叱咤2023｜鄧紫棋G.E.M.杯葛頒獎禮影片再次瘋傳 網民︰抵佢今日咁紅

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叱咤2023｜G.E.M.杯葛頒獎禮影片再次瘋傳 網民︰抵佢今日咁紅

叱咤2023｜G.E.M.杯葛頒獎禮影片再次瘋傳 網民︰抵佢今日咁紅

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於昨日(1日)圓滿結束，每年獎項花落誰家都引起無數爭議。未幾有網民重提G.E.M.鄧紫棋在2012年底，表明不會出席《叱咤》頒獎禮的報道，當時她在社交平台分享了一條影片，分享她對頒獎禮的看法。事件更引來DJ、歌手討論及回應。

網民重提這段報道時，紛紛留言說︰「GEM係真正用作品說話」、「呀GEM行得太前，抵佢今日咁紅。」、「佢今年開演唱會全部stadium仲要同一城市連開幾日都full，日收聽過千萬，唯一女solo做到。」、「連NASA都請GEM唱歌，留係香港點會做到。」

G.E.M.鄧紫棋以17歲之齡奪得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎，是首位未成年獲獎的歌手。 G.E.M鄧紫棋奪過新人獎之後，再未曾在《叱咤》獲獎，同年銀獎得主為胡杏兒。 G.E.M.鄧紫棋現時紅透半邊天，她早年對於頒獎禮的言論再次瘋傳。
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頒獎禮應有責任

G.E.M.其後在社交平台發布一條名為《G.E.M. 對香港頒獎禮的看法》的片段，內容如下︰「一個頒獎禮嘅存在責任就係介紹多啲俾人知道，邊啲作品係……唔止係音樂上嘅good quality，內容上嘅good quality或者係深層上及deep意義，令更加多觀眾接觸更好嘅content。」對於自己沒獎，她說︰「如果我自己沒得獎，台上得獎嘅全部係我好欣賞，或一些真係有good quality嘅人，我自己會心悅誠服。」

G.E.M.認為頒獎禮有責任推廣好的音樂給受眾。

不同媒體都搞頒獎禮

她續指不同媒體都會搞不同頒獎禮，變相頒獎禮影響力降低，而且科技發達，大家可以找自己認為更高質的東西，觀眾愈來愈有意識方向，自己會找好的東西。她說︰「你想做一個一年度event係冇問題，想搞一個盛事，等好人來參與係冇問題。但是，你一定要admit自己做緊嘅呢件事。你一定要be true to yourself，你個宗旨一定要去實行。佢表達嘅message同要做嘅嘢不一致嘅時候，呢個就係不公平。」

G.E.M.續說︰「我係好尊重其他人，當我覺得佢係be true to himself嘅時候，我就會覺得，我尊重你的決定。但如果你嘅決定同行為，即你言行不一致嘅時候，我唔知應該尊重邊一樣先係啱。因為你係誤導觀眾，或誤導一啲接收嘅群眾，事情係咁，但你實質做嘅嘢又係完全另外一套。」

G.E.M.表示如果得獎的都是高水準音樂人，自己會心悅誠服。

很清楚自己的方向

G.E.M.表示自己每次把作品拿出來，代表是她做得最好，因為自己是百分百誠意放在入面。她直言很清楚自己在做甚麼，不會被其他東西影響，而懷疑自己及方向，對自己及團隊的作品都充滿信心。她又提到自己看格林美獎時，就會有嘩一聲的感覺，因為得獎者都是很有力量，他們背後做的東西，都令人很敬佩。

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G.E.M.真的做到用作品去說話。

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