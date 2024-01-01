叱咤2023｜2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 Jeffrey魏浚笙及Marf@COLLAR大熱奪生力軍男女歌手金獎 完整得獎名單 (持續更新)

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)於今日(2024年1月1日)晚上7時，在亞洲國際博覽館ARENA舉行。今年頒獎禮主題是「多謝你唱我」，樂迷多謝歌手把自己的心聲唱出，歌手多謝樂迷把自己的作品傳頌至遠方。本年度合共頒發49個獎項，所有叱咤獎項均以「叱咤樂壇流行榜903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。樂迷亦於11至12月期間，以一人一票投票「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合及歌曲大獎，以實際行動支持喜愛的歌手及歌曲。

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得獎名單 叱咤樂壇生力軍女歌手 金獎：Marf邱彥筒 銀獎：Nancy Kwai 銅獎：Sica何洛瑤 叱咤樂壇生力軍組合 金獎：Beanies 銀獎：Xix 銅獎：N9 叱咤樂壇生力軍男歌手 金獎：Jeffrey魏浚笙 銀獎：林智樂 銅獎：Marco@P1X3L

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專業推介 叱咤十大 第十位：《Little Magic》炎明熹 第九位：《收到收到》Jay Fung馮允謙 第八位：《世一》MC張天賦 第七位：《仍然是那個少年》陳健安 第六位：《濤》姜濤

黃梓樂鍾雪瑩胡楓揭序幕 大會安排林家謙在台上彈奏鋼琴，此時黃梓樂上台清唱了幾句陳奕迅的歌曲，再有鍾雪瑩及胡楓出場分享對音樂的感受，整個演出予人感覺像看《金像獎》。

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)將於2024年1月1日晚上7時，在亞洲國際博覽館ARENA舉行。多位歌手陸續入場，其中打扮最突出的非楊安妮莫屬，全身都青BB，就連頭髮都漂染成青色，她身上更孭住數隻天線得BB並自備奶樽啜住入場。

除了頒發「叱咤十大」歌曲、叱咤樂壇至尊唱片大獎、叱咤樂壇男、女歌手、生力軍、作曲人、填詞人、編曲及監製等大獎外，還有4個「我最喜愛的」大獎，包括我最喜愛的歌曲、男歌手、女歌手及組合。當中尹光能否與姜濤、Anson Lo等年輕一輩手中取得我最喜愛的男歌手？我最喜愛女歌手又會是誰得獎？而我最喜歡的歌曲由張敬軒的隱形遊樂場鬥MIRROR4子的歌曲，那首好歌可以突圍而出？ ▼叱咤投票方法▼