叱咤2023｜2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 組合獎MIRROR三甲不入 陳蕾首奪女歌手金獎 完整得獎名單 (持續更新)

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)於今日(2024年1月1日)晚上7時，在亞洲國際博覽館ARENA舉行。今年頒獎禮主題是「多謝你唱我」，樂迷多謝歌手把自己的心聲唱出，歌手多謝樂迷把自己的作品傳頌至遠方。本年度合共頒發49個獎項，所有叱咤獎項均以「叱咤樂壇流行榜903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。樂迷亦於11至12月期間，以一人一票投票「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合及歌曲大獎，以實際行動支持喜愛的歌手及歌曲。

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得獎名單 叱咤樂壇男歌手 金獎：林家謙 銀獎：MC張天賦 銅獎：Ian陳卓賢 叱咤樂壇女歌手 金獎：陳蕾 銀獎：Gin Lee李幸倪 銅獎：Serrini 叱咤樂壇組合 金獎：Dear Jane 銀獎：Lolly Talk 銅獎：COLLAR

叱咤樂壇唱作人： 金獎：林家謙 銀獎：陳蕾 銅獎：Ian陳卓賢 叱咤樂壇作曲人大獎：林家謙 叱咤樂壇填詞人大獎：Wyman黃偉文 叱咤樂壇編曲人大獎：黃兆銘 叱咤樂壇監製大獎：Edward Chan陳浩然 叱咤樂壇至尊唱片大獎：《in Rhythm》陳柏宇

專業推介 叱咤十大 第十位：《Little Magic》炎明熹 第九位：《收到收到》Jay Fung馮允謙 第八位：《世一》MC張天賦 第七位：《仍然是那個少年》陳健安 第六位：《濤》姜濤 第五位：《一把火》Lolly Talk 第四位：《不如散步》RubberBand 第三位：《伸縮自如的愛》陳蕾 第二位：《Dum Dum》Gin Lee李幸倪 叱咤樂壇至尊歌曲大獎：《隱形遊樂場》張敬軒

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叱咤樂壇生力軍女歌手 金獎：Marf邱彥筒 銀獎：Nancy Kwai 銅獎：Sica何洛瑤 叱咤樂壇生力軍組合 金獎：Beanies 銀獎：Xix 銅獎：N9 叱咤樂壇生力軍男歌手 金獎：Jeffrey魏浚笙 銀獎：林智樂 銅獎：Marco@P1X3L

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即睇Jeffrey魏浚笙訪問

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黃梓樂鍾雪瑩胡楓揭序幕 大會安排林家謙在台上彈奏鋼琴，此時黃梓樂上台清唱了幾句陳奕迅的歌曲，再有鍾雪瑩及胡楓出場分享對音樂的感受，整個演出予人感覺像看《金像獎》。

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)將於2024年1月1日晚上7時，在亞洲國際博覽館ARENA舉行。多位歌手陸續入場，其中打扮最突出的非楊安妮莫屬，全身都青BB，就連頭髮都漂染成青色，她身上更孭住數隻天線得BB並自備奶樽啜住入場。