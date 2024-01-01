叱咤2023｜2023年度叱咤樂壇頒獎典禮 組合獎MIRROR三甲不入 陳蕾首奪女歌手金獎 完整得獎名單 (持續更新)

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)於今日(2024年1月1日)晚上7時，在亞洲國際博覽館ARENA舉行。今年頒獎禮主題是「多謝你唱我」，樂迷多謝歌手把自己的心聲唱出，歌手多謝樂迷把自己的作品傳頌至遠方。本年度合共頒發49個獎項，所有叱咤獎項均以「叱咤樂壇流行榜903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。樂迷亦於11至12月期間，以一人一票投票「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合及歌曲大獎，以實際行動支持喜愛的歌手及歌曲。
2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得獎名單
叱咤樂壇男歌手
金獎：林家謙
銀獎：MC張天賦
銅獎：Ian陳卓賢
叱咤樂壇女歌手
金獎：陳蕾
銀獎：Gin Lee李幸倪
銅獎：Serrini
叱咤樂壇組合
金獎：Dear Jane
銀獎：Lolly Talk
銅獎：COLLAR
叱咤樂壇唱作人：
金獎：林家謙
銀獎：陳蕾
銅獎：Ian陳卓賢
叱咤樂壇作曲人大獎：林家謙
叱咤樂壇填詞人大獎：Wyman黃偉文
叱咤樂壇編曲人大獎：黃兆銘
叱咤樂壇監製大獎：Edward Chan陳浩然
叱咤樂壇至尊唱片大獎：《in Rhythm》陳柏宇
專業推介 叱咤十大
第十位：《Little Magic》炎明熹
第九位：《收到收到》Jay Fung馮允謙
第八位：《世一》MC張天賦
第七位：《仍然是那個少年》陳健安
第六位：《濤》姜濤
第五位：《一把火》Lolly Talk
第四位：《不如散步》RubberBand
第三位：《伸縮自如的愛》陳蕾
第二位：《Dum Dum》Gin Lee李幸倪
叱咤樂壇至尊歌曲大獎：《隱形遊樂場》張敬軒
即睇張敬軒訪問
叱咤樂壇生力軍女歌手
金獎：Marf邱彥筒
銀獎：Nancy Kwai
銅獎：Sica何洛瑤
叱咤樂壇生力軍組合
金獎：Beanies
銀獎：Xix
銅獎：N9
叱咤樂壇生力軍男歌手
金獎：Jeffrey魏浚笙
銀獎：林智樂
銅獎：Marco@P1X3L
即睇Marf@COLLAR邱彥筒訪問
即睇Jeffrey魏浚笙訪問
即睇炎明熹訪問
黃梓樂鍾雪瑩胡楓揭序幕
大會安排林家謙在台上彈奏鋼琴，此時黃梓樂上台清唱了幾句陳奕迅的歌曲，再有鍾雪瑩及胡楓出場分享對音樂的感受，整個演出予人感覺像看《金像獎》。
2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)將於2024年1月1日晚上7時，在亞洲國際博覽館ARENA舉行。多位歌手陸續入場，其中打扮最突出的非楊安妮莫屬，全身都青BB，就連頭髮都漂染成青色，她身上更孭住數隻天線得BB並自備奶樽啜住入場。
經過多輪投票，在頒獎禮舉行前，4個「我最喜愛的」大獎入圍名單已經誕生，「我最喜愛的男歌手」方面，打入最後5強的男歌手包括「光B」尹光、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒及Anson Lo盧瀚霆。至於「我最喜愛的女歌手」，分別有Gin Lee李幸倪、Serrini、陳蕾、鄭欣宜及謝安琪躋身最後5強。「我最喜愛的組合」最後5強則為COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk及MIRROR。
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叱咤2023｜Gin Lee李幸倪入圍「我最喜愛的女歌手」最後5強 坦言前所未有激動
繼2018年後，Gin Lee第二度入圍「我最喜愛女歌手」最後5強，她表現相當興奮，並拍片感謝各位的支持。Gin Lee拍片感謝大家投票給她，並興奮表示：「好想多謝大家投票俾我，我可以話俾大家知，今次嘅感受係前所未有嘅激動，無論係粉絲、屋企人、朋友、同事，大家都好齊心團結去拉票，好多謝你哋咁支持我」她更表示過去與粉絲都是隨緣的心態，但是今次大家都為她非常落力，令她感動流淚。
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Lolly Talk預告明年出專輯 爆Elka阿旦聖誕禮物超伏
Lolly Talk的Tania及阿Yo同是12月壽星，她們表示已相約食聖誕大餐兼慶祝，笑言已預留了quota，所以不太擔心會發脹。問到她們之後出席的頒獎禮戰衣，她們表示稍後會試身，對獎項都是平常心面對。她們更透露來年將會推出專輯，Sinnie說︰「聽經理人講係可以，我哋已經唱咗一至八嘅歌，嚟緊會準備埋九至十嘅歌，都已經搵咗相應班底，希望大家期待下！」
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叱咤2023｜公布「我最喜愛的歌曲」最後五強 尹光《Dear Myself》出局
商台公布「我最喜愛的歌曲」最後五強，五首作品佔四首來自MIRROR成員，由張敬軒的《隱形遊樂場》一人硬撼四位鏡仔。
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2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮詳細資料
日期：2024年1月1日（星期一）
時間：晚上7時
地點：亞洲國際博覽館 ARENA
2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮詳情