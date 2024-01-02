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娛樂
2024-01-02 00:52:02

叱咤2023｜Anson Lo盧瀚霆僅獲團體獎 Hellosss羅淑佩見證陳卓賢拎獎超開心

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叱咤2023

今年《叱咤》頒獎禮，MIRROR的名字不常出現。

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)今晚(1日)在亞洲國際博覽館ARENA舉行。過去《叱咤》常聽到MIRROR、姜濤及盧瀚霆(Anson Lo)的名字，但今次MIRROR只獲頒「我最喜愛的組合」，姜濤憑《濤》奪得兩獎，陳卓賢(Ian)就成為唯一一位成員打入男歌手三甲。

叱咤2023

姜濤連續4年奪「我最喜愛的歌曲」。

MIRROR跌出組合三甲

翻查紀錄，MIRROR2020年至2022年先後獲頒組合金、銀、銅獎，他們的團歌亦在這三年打入「專業推介叱咤十大」。惟今年組合三甲都不入，團歌亦沒有獲獎。

2020年奪叱咤樂壇組合銅獎、《IGNITED》獲「專業推介叱咤十大」第二位；21年獲叱咤樂壇組合銀獎、「我最喜愛的組合」、《BOSS》奪「專業推介叱咤十大」第二位、22年則獲頒「我最喜愛的組合」及叱咤樂壇組合金獎。

叱咤2023

Anson Lo在2023年有不少作品，但今年在《叱咤》未獲任何獎項。

姜濤連續4年奪「我最喜愛的歌曲」

至於姜濤、Anson LoIanJer柳應廷過去都有歌曲打入「專業推介叱咤十大」，今年僅得姜濤獲頒歌曲獎，其中「我最喜愛的歌曲」更是他連續4年獲得同一個獎項。去年有不少佳作的Anson Lo，今年就食白果收場，有不少神徒為此感到難過。

Anson Lo於2020年奪叱咤樂壇生力軍銅獎；21年憑《Megahit》奪「專業推介叱咤十大」第九位；22年則奪「我最喜愛的男歌手」。Jer則於2020年奪叱咤樂壇生力軍金獎；21年憑《狂人日記》奪「專業推介叱咤十大」第六位。

叱咤2023

陳卓賢奪男歌手銅獎。

羅淑佩開心Ian有獎

Ian去年獲頒唱作人銅獎，今年繼續冧莊外，更喜獲男歌手銅獎，令他喜出望外，更一度流露出天然呆表情。及後更有網民發現，房屋局常任秘書長兼房屋署署羅淑在現場見證Ian獲獎的一刻，喜上眉梢。

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有網民成功cap到羅淑佩。

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