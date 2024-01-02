叱咤2023｜Anson Lo盧瀚霆僅獲團體獎 Hellosss羅淑佩見證陳卓賢拎獎超開心

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)今晚(1日)在亞洲國際博覽館ARENA舉行。過去《叱咤》常聽到MIRROR、姜濤及盧瀚霆(Anson Lo)的名字，但今次MIRROR只獲頒「我最喜愛的組合」，姜濤憑《濤》奪得兩獎，陳卓賢(Ian)就成為唯一一位成員打入男歌手三甲。

MIRROR跌出組合三甲 翻查紀錄，MIRROR於2020年至2022年先後獲頒組合金、銀、銅獎，他們的團歌亦在這三年打入「專業推介叱咤十大」。惟今年組合三甲都不入，團歌亦沒有獲獎。 2020年奪叱咤樂壇組合銅獎、《IGNITED》獲「專業推介叱咤十大」第二位；21年獲叱咤樂壇組合銀獎、「我最喜愛的組合」、《BOSS》奪「專業推介叱咤十大」第二位、22年則獲頒「我最喜愛的組合」及叱咤樂壇組合金獎。

Anson Lo在2023年有不少作品，但今年在《叱咤》未獲任何獎項。

姜濤連續4年奪「我最喜愛的歌曲」 至於姜濤、Anson Lo、Ian及Jer柳應廷過去都有歌曲打入「專業推介叱咤十大」，今年僅得姜濤獲頒歌曲獎，其中「我最喜愛的歌曲」更是他連續4年獲得同一個獎項。去年有不少佳作的Anson Lo，今年就食白果收場，有不少神徒為此感到難過。 Anson Lo於2020年奪叱咤樂壇生力軍銅獎；21年憑《Megahit》奪「專業推介叱咤十大」第九位；22年則奪「我最喜愛的男歌手」。Jer則於2020年奪叱咤樂壇生力軍金獎；21年憑《狂人日記》奪「專業推介叱咤十大」第六位。