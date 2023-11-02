叱咤2023｜ERROR半隊出席令阿Dee個心唔舒服 George@P1X3L靠演員修養挑戰畏高(附訪問片)

叱咤樂壇頒獎禮記者會今日下午假昂坪360舉行，ERROR只有肥仔(梁業)和何啟華(阿Dee)出席，兩人半說笑指為表達對郭嘉駿和吳保錡缺席的不滿，決定只做一半訪問，阿Dee更笑言，「個心唔舒服，因為兩個隊友唔喺度。」事後他補充說有少許胃痛，問到有沒有吃早餐時，他表示，「始終是偶像，我想凸顯我的腮線，特意唔吃東西。」原來他一向也是早餐只飲咖啡去水，雖然犧牲很大，他笑言對今日的面型感滿意，自覺非常靚仔，至於肥仔可會效法？肥仔巧妙答道：「我跟佢就叫肥仔啦。」

ERROR冇信心攞獎

問到兩位兄弟因何缺席，阿Dee回應，「保錡去了美國特訓，他跑得很快，用咗兩日時間跑去，希望他可以順利跑回來香港。」不過，他直言沒興趣跟保錡練跑，因為跑步太健康，自己愛打機會被歧視。193首次參演舞台劇，兩人笑言要等尾場才入場欣賞，不過就大爆在現場執到一張舞台劇的門票。193帶病堅持演出舞台劇，兩人齊聲表示沒有問候對方，阿Dee笑言，「唔使關心，我同佢每次開show都唔舒服。」肥仔續說，「我哋四個入娛樂圈多年，沒試過舒服。」隨即打蛇隨棍上，搲撈拍保健產品廣告，兩人自爆以前已曾合作演音樂劇。

談到今年到獲獎的信心，肥仔不假思索地回應，「一定冇信心，還用問，每年我哋拎唔到獎，大家都搵我哋做訪問「鞭屍」，故此不打算許下獲奬，阿Dee笑言，「以前講裸跑都攞唔到獎，你想怎樣，切條脷俾你睇？舌頭出來切給你看？我擺獎就封咀，切條脷出來，封咪唔再唱歌。」不過，其實阿Dee未出solo，故此ERROR有冇獎，對他也沒影響。