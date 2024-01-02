叱咤2023｜G.E.M.杯葛頒獎禮影片再次瘋傳 網民︰抵佢今日咁紅

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於昨日(1日)圓滿結束，每年獎項花落誰家都引起無數爭議。未幾有網民重提G.E.M.鄧紫棋在2012年底，表明不會出席《叱咤》頒獎禮的報道，當時她在社交平台分享了一條影片，分享她對頒獎禮的看法。事件更引來DJ、歌手討論及回應。

G.E.M.其後在社交平台發布一條名為《G.E.M. 對香港頒獎禮的看法》的片段，內容如下︰「一個頒獎禮嘅存在責任就係介紹多啲俾人知道，邊啲作品係……唔止係音樂上嘅good quality，內容上嘅good quality或者係深層上及deep意義，令更加多觀眾接觸更好嘅content。」對於自己沒獎，她說︰「如果我自己沒得獎，台上得獎嘅全部係我好欣賞，或一些真係有good quality嘅人，我自己會心悅誠服。」

不同媒體都搞頒獎禮

她續指不同媒體都會搞不同頒獎禮，變相頒獎禮影響力降低，而且科技發達，大家可以找自己認為更高質的東西，觀眾愈來愈有意識方向，自己會找好的東西。她說︰「你想做一個一年度event係冇問題，想搞一個盛事，等好人來參與係冇問題。但是，你一定要admit自己做緊嘅呢件事。你一定要be true to yourself，你個宗旨一定要去實行。佢表達嘅message同要做嘅嘢不一致嘅時候，呢個就係不公平。」

G.E.M.續說︰「我係好尊重其他人，當我覺得佢係be true to himself嘅時候，我就會覺得，我尊重你的決定。但如果你嘅決定同行為，即你言行不一致嘅時候，我唔知應該尊重邊一樣先係啱。因為你係誤導觀眾，或誤導一啲接收嘅群眾，事情係咁，但你實質做嘅嘢又係完全另外一套。」