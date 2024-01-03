叱咤2023｜Gin Lee奪2首冠軍歌失女金 網民感錯愕︰欠佢一個交代

Gin Lee跟女歌手金獎擦身而過，大家感到錯愕。

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於元旦舉行，去年李幸倪(Gin Lee)推出5首歌，包括《Dum Dum》、《單戀這件小事》、《企好》、《後人類的美麗與哀愁》及《哭泣健康指南》，其中2首更成為叱咤冠軍歌，並憑《Dum Dum》奪得「專業推介叱吒十大」第二位及女歌手銀獎。不過，網民對Gin Lee失去女金大感錯愕，認為她值得擁有金獎。

Gin Lee在台上爆哭，有網民認為她怪責自己令fans及工作人員失望。

Gin Lee︰ 希望快啲攞到更好成績 Gin Lee當晚在台上的感人致辭亦感動了不少觀眾，她哽咽說︰「我有諗過將自己歌唱事業畫上句號，不停懷疑自己，不停問自己喺音樂上有冇前途。當時有好多人陪伴我，同埋依家公司，於是就鼓起勇氣再追夢多一次……我想多謝上年幫過我嘅曲、詞、編監，多謝環球年代每一位。多謝爸爸、媽媽，家喺邊度，工作就喺邊度，我接咗佢哋過嚟生活，我唔會放棄，我見佢哋白頭髮愈來愈多……希望我行快啲，希望快啲攞到更好成績俾佢哋睇……」 她續說︰「13年時間話長唔長，話短唔短，每一日都好多變數，多謝每一位對我不離不棄。我想同喺呢個城市生活、努力、默默耕耘、追夢嘅每一位，應承大家，我一定用我嘅音樂陪伴大家，一齊生活、一齊拼搏、一齊相信自己、相信愛！」

Gin Lee憑《Dum Dum》奪得「專業推介叱吒十大」第二位。

Gin Lee憂工作人員fans傷心 網民認為她的眼淚或許是覺得有感愧對家人及工作人員的付出。當日她接受訪問時，被問到有沒有失望，她說︰「我當時係有好多回憶，回想返真係好唔容易。咩成績都好，都有佢嘅原因，都係我一個動力令我倏得更好，但我擔心係fans、工作人員同支持我嘅人失望。我好快可以調節，我知道我啲同事、夥伴付出好多去幫我，我會再努力啲同佢哋交代！」 Gin Lee從大馬來港追夢，一直用「作品去說話」，實力唱將的地位無容置疑，而且見到她加盟新公司之後，變化很大，成績亦氣勢如虹，不少人睇好她可以在頒獎禮上稱霸。正當大家睇好她有望憑23年的成績由拿了多年的女歌手銀獎，變成金的時候，可惜大家的集氣再次失敗，再次與金獎擦身而過。不少fans亦在IG寫下長文表達對她的支持，討論區亦有多個po指Gin Lee值得拎金獎，認為欠了她一個交代。

Gin Lee表示不會放棄。