叱咤2023｜Jeffrey魏浚笙強勢爭新人獎 Sica何洛瑤蝦碌行紅地氈

記招於下午2時後展開，一眾歌唱單位逐一登場，當中爭奪新人獎的樂壇生力軍以魏浚笙（Jeffrey）打頭陣，之後鏡頭影住何洛瑤（Sica），艾粒卻介紹邱彥筒（Marf）出場，Sica立即尷尬返回後台，經Marf踏上紅地氈後，Sica才掩面爆笑再度登場，被形容為超有親和力。

本年度的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮了，將於2024年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA舉行。今年頒獎禮主題是「多謝你唱我」，帶出樂迷多謝歌手把自己的心聲唱出，歌手亦多謝樂迷把自己的作品傳頌至遠方。無論是激昂的搖滾樂，還是溫馨的情歌，每一首歌也唱出它的力量，陪伴我們走過人生的各個階段。在歌之森林，每棵樹都有屬於自己的故事，每首歌都蘊含著無盡的情感；無論是歌手或樂迷也尋找那棵能夠感動自己的樹，唱出那首能夠深深觸動心靈的歌。讓我們攜手於一年之始進人歌之森林，透過音樂的力量感受生命的美好，並感謝每一位用心灌溉廣東歌的台前幕後，包括以歌聲感動我們的歌手、為節拍編上舞蹈的編舞人員、甚至是演唱會帶位人員，歌手亦藉此威謝歌迷的愛護，一同展開尋找感動的旅程！