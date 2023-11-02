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娛樂
2023-11-02 14:43:35

叱咤2023｜Jeffrey魏浚笙強勢爭新人獎 Sica何洛瑤蝦碌行紅地氈

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Jeffrey魏浚笙、Sica何洛瑤、Marf邱彥筒等今屆新人一同大合照。

Jeffrey魏浚笙、Sica何洛瑤、Marf邱彥筒等今屆新人一同大合照。

叱咤樂壇頒獎禮記者會今日於昂坪360舉行，早於幾日前已有fans紮營霸位，今日中午現場fans已迫爆現場，叫喊口號支持偶象，其中以神徒、姜糖的陣容最鼎盛，其他鏡仔的fans亦不少，炎明熹的粉絲亦佔據一大角落，場面虛冚，現場氣氛熱鬧。

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樂壇生力軍以魏浚笙打頭陣登場。

樂壇生力軍以魏浚笙打頭陣登場。

記招於下午2時後展開，一眾歌唱單位逐一登場，當中爭奪新人獎的樂壇生力軍以魏浚笙（Jeffrey）打頭陣，之後鏡頭影住何洛瑤Sica），艾粒卻介紹邱彥筒（Marf）出場，Sica立即尷尬返回後台，經Marf踏上紅地氈後，Sica才掩面爆笑再度登場，被形容為超有親和力。

本年度的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮了，將於2024年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA舉行。今年頒獎禮主題是「多謝你唱我」，帶出樂迷多謝歌手把自己的心聲唱出，歌手亦多謝樂迷把自己的作品傳頌至遠方。無論是激昂的搖滾樂，還是溫馨的情歌，每一首歌也唱出它的力量，陪伴我們走過人生的各個階段。在歌之森林，每棵樹都有屬於自己的故事，每首歌都蘊含著無盡的情感；無論是歌手或樂迷也尋找那棵能夠感動自己的樹，唱出那首能夠深深觸動心靈的歌。讓我們攜手於一年之始進人歌之森林，透過音樂的力量感受生命的美好，並感謝每一位用心灌溉廣東歌的台前幕後，包括以歌聲感動我們的歌手、為節拍編上舞蹈的編舞人員、甚至是演唱會帶位人員，歌手亦藉此威謝歌迷的愛護，一同展開尋找感動的旅程！

何洛瑤擺烏龍提早出場。

何洛瑤擺烏龍提早出場。

Sica再出場即掩嘴喪笑。

Sica再出場即掩嘴喪笑。

Marf今年以個人姿態爭新人獎。

Marf今年以個人姿態爭新人獎。

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