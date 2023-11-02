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娛樂
2023-11-02 20:13:43

叱咤2023｜Marf角逐女新人 COLLAR盼演唱會全是自己歌

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COLLAR今年以7人姿態角逐組合獎。(羅錦鴻攝)

COLLAR現身《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，她們的粉絲數日前已到昂坪霸位，她們表示見到這麼多banner及有人戴了哨子，感覺如學校的陸運會。今年Marf(邱彥筒)有份角逐新人獎，她表示有沒有獎都很開心，因為可以出到自己的作品，而且又可以和隊友出不同風格的歌。對於團體獎，COLLAR表示平常心面對，並預告新的團歌已經準備中，呼籲大家密切期待。

 

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COLLAR的Marf與王君馨被分為同一組，但二人分開企。(羅錦鴻攝)

芯駖盼分享帶來鼓勵作用

提到芯駖跟Gao的節目真情流露，特別是芯駖提及童年的事，她表示當時工作人員問了她們一些問題，當問到小時候的經歷，自己也想分享一下，其實自己是開心，收到很多人的訊息，表示也是同路人，希望和她可以一齊努力。她稱原意也是想鼓勵有些不開心經歷的朋友，一起去面對這件事，大家一齊變好。

問到今年女團獎項的對手，COLLAR稱近日仍有新女團出現，始終大家都是同道人，沒有視其他女團是對手，有獎拎是開心事，沒獎也無所謂。對於Lolly Talk開騷，予人像被爬頭的感覺，COLLAR認為她們仍需時間去準備更多歌用作開騷之用，盼有更多自己的作品。她們表示每個團體、每個人都有自己的時間線，她們都在努力中，盼到時有一個很大的成果，如果COLLAR開騷的話，一定全力以赴。

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