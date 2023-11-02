叱咤2023｜MIRROR未定能否出席1月1日頒獎禮 姜濤遊迪士尼否認見暈 (有片+多圖)

叱咤樂壇頒獎禮記者會今日下午假昂坪360舉行，大批鏡粉早於幾日前已紮營霸位，場面熱鬧又墟冚。記者會結束後，MIRROR接受訪問，談到有粉絲早幾日已紮營爭取有利位置，隊長Lokman楊樂文表示：「開心嘅，但係同樣帶幾分擔心啦，因為都真係幾日呀嘛！咁係囉，我平時都好少露營露咁耐，咁所以希望佢地帶夠嘢食、飲夠水，同埋搽定防曬，不過其實支持我哋都有好多方法嘅，咁就真係量力而為囉。」對於昨日全員殺入迪士尼樂園舉行成軍五周年活動，姜濤在坐船期間被拍得疑似見暈，更拿出藥油搽耳背及人中位置，當談到玩遊戲時是否不適，12子即夾好口供否認：「冇人唔舒服。」今日戴上眼鏡的姜濤亦表示唔需要用到白花油，笑言只是裝飾及信念而已。
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮鐵定2024年1月1日晚假亞博舉行，由於鏡仔要為同月補辦的演唱會作準備，問到12子是否齊人出席，Lokman指：「1月1號就要睇下個時間就唔就到，想去嘅，但要睇下公司就唔就到。」AK江𤒹生透露已定整個12月排練演唱會，都希望能夠跟歌手朋友們在頒獎禮上敘舊，完成未來一兩個禮拜的工作便開始閉關。
經歷紅館演唱會事故後，MIRROR今次會爭取時間為亞博騷 排練，Lokman指今次相信已減低之前的壓力，安全問題會交畀公司及專業人士，他們會盡努力綵排，包括step走位、機關、台位及歌詞等，至於Dancer方面，除了合作開的舞者外，亦會有加入Dancers同台演出。
Anson Lo盧瀚霆與姜濤去年分別贏得叱咤樂壇我最喜愛的男歌手及叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎，兩人稱得獎與否只會平常心。
至於Ian陳卓賢於過去一年成績有目共睹，被視為唱作人金獎大熱，Ian說：「又真係無諗嘅，因為自己做嗰啲歌呀，寫歌做音樂，諗嘅就唔係攞嗰個成績，而係我覺得每一隻自己嘅歌入面，當中都有個訊息想傳達畀聽眾，因為我覺得做音樂係有種使命喺入面，同埋我都覺得音樂，係好治癒到人心靈嘅一個渠道，所以我覺得專心做好自己嘅歌，等大家可以聽歌放鬆到，或者當中有啲message係得到咗，咁我覺得係比較緊要。」在昨日迪士尼樂園活動上，12子逐一說出自己的願望。Tiger邱傲然竟大爆一句「我想要迪士尼年票！」今日再問Tiger能否達成心願，他表示：「暫時未有，平常心啦！」