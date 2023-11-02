叱咤2023｜MIRROR未定能否出席1月1日頒獎禮 姜濤遊迪士尼否認見暈 (有片+多圖)

叱咤樂壇頒獎禮記者會今日下午假昂坪360舉行，大批鏡粉早於幾日前已紮營霸位，場面熱鬧又墟冚。記者會結束後，MIRROR接受訪問，談到有粉絲早幾日已紮營爭取有利位置，隊長Lokman楊樂文表示：「開心嘅，但係同樣帶幾分擔心啦，因為都真係幾日呀嘛！咁係囉，我平時都好少露營露咁耐，咁所以希望佢地帶夠嘢食、飲夠水，同埋搽定防曬，不過其實支持我哋都有好多方法嘅，咁就真係量力而為囉。」對於昨日全員殺入迪士尼樂園舉行成軍五周年活動，姜濤在坐船期間被拍得疑似見暈，更拿出藥油搽耳背及人中位置，當談到玩遊戲時是否不適，12子即夾好口供否認：「冇人唔舒服。」今日戴上眼鏡的姜濤亦表示唔需要用到白花油，笑言只是裝飾及信念而已。

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮鐵定2024年1月1日晚假亞博舉行，由於鏡仔要為同月補辦的演唱會作準備，問到12子是否齊人出席，Lokman指：「1月1號就要睇下個時間就唔就到，想去嘅，但要睇下公司就唔就到。」AK江𤒹生透露已定整個12月排練演唱會，都希望能夠跟歌手朋友們在頒獎禮上敘舊，完成未來一兩個禮拜的工作便開始閉關。 經歷紅館演唱會事故後，MIRROR今次會爭取時間為亞博騷 排練，Lokman指今次相信已減低之前的壓力，安全問題會交畀公司及專業人士，他們會盡努力綵排，包括step走位、機關、台位及歌詞等，至於Dancer方面，除了合作開的舞者外，亦會有加入Dancers同台演出。