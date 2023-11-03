叱咤2023｜Moon Tang飛毛腿嚇親網民 馬天佑女裝打扮自爆瘀事

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會昨日(2日)在昂坪舉行，大批歌手、樂隊及組合出現，非常熱鬧。烈日當空下多位男歌手以冬裝示人，MC張天賦完成所有台上拍照之後，更脫下外套露出麒麟臂兼降溫。
Lolly Talk着姊妹裙
女歌手們的打扮相比男歌手清涼得多，然而不少網民都聚焦在鄧凱文（Moon Tang）的打扮，奇怪的服飾加上一雙飛毛腿，令人笑過不停。網民不明白為何Moon Tang的化妝師、服裝指導沒有留意到她未有剃腳毛。有網民在他們的IG發現有不少Moon Tang在叱咤的造型照，但就着重在上半身。至於Lolly Talk的一身打扮也同樣「出事」，網民批評八人造型似趕住去婚禮做姊妹。
馬天佑變COLLAR成員
馬天佑早前到歐洲出席時裝周時，已經以女裝示人，昨日他再以女裝現身，黑色西裝配有白色的女裝裙。大會介紹完COLLAR後，便邀馬天佑出場，由於COLLAR的服裝都是以黑色為主，緊隨她們一齊紅地毯的馬天佑完全不突兀，遠看更以為他是COLLAR其中一員。他在社交平台更自爆瘀事，「人生第一次參加叱咤頒獎禮嘅press con，本身已經非常緊張，做咗咁多年音樂，終於有機會可以以歌手身份參與。點知着到靚靚咁 上到昂坪嘅途中，發現架車冇油………仲要係着晒燈，得返0格啲隻……」最後他要勞煩朋友急急為他買汽油兼速遞到其身處位置。