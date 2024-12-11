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娛樂
2024-12-11 15:55:20

叱咤2024︱公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強走勢 洪嘉豪《黑玻璃》迎戰六鏡仔

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今日公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 十五強走勢，六位MIRROR成員均有個人單曲入圍。

今日公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」 十五強走勢，六位MIRROR成員均有個人單曲入圍。

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2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於202511日晚假亞洲國際博覽館ARENA舉行，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月9日中午12時正式展開，樂迷以一人一票投選出自己本年度的心水歌曲，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強，投票截至12月11日下午3時，十五強走勢分別為《0.1秒後的世界》（陳蕾）、《Hey Hey OK!》（盧瀚霆）、《SSS》（COLLAR）、《小心碰頭》（MC張天賦）、《三生有幸》（Yan Ting周殷廷）、《月居人》（柳應廷）、《以孤獨命名》（陳卓賢）、《至少做一件離譜的事》（Kiri T）、《好得太過份》（姜濤）、《青春告別式》（張敬軒）、《油麻地莎士比亞》（呂爵安）、《偽映畫預告》（江𤒹）、《黑玻璃》（洪嘉豪）、《普渡眾生》（林家謙）、《還有一艘救生艙》（炎明）。

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目前，十五強走勢佔六首為MIRROR成員的個人單曲，而洪嘉豪今年大熱的《黑玻璃》及Kiri T的《至少做一件離譜的事》均順利入圍，還有林家謙為電影《破．地獄》唱出的主題曲《普渡眾生》，而MC、YT、軒仔、COLLAR及炎明熹亦有作品殺入最後十五強。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票將於今個星期五（1213日）中午12時結束，選出最後十強。第二階段投票將於1216日中午12時至1220日中午12時繼續進行，選出最後五強，並於202511頒獎典禮當晚，由現場觀眾即場投票選出最愛！

洪嘉豪的《黑玻璃》今年取得極佳成績。 Kiri T的《至少做一件離譜的事》同樣獲得大眾樂迷歡迎。 林家謙為電影《破．地獄》唱出的主題曲《普渡眾生》亦順利殺入十五強。

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