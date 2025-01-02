叱咤2024｜容祖兒帶病現身 2025年繼續有新歌(有片)

容祖兒(Joey)驚喜現身《2024年度叱咤樂壇頒獎典禮》，她憑歌曲《9秒9》奪專業推介「叱咤十大」第三位，她在台上套用曲中歌詞：「如果大家掛住我嘅話，可以隨時趕到，Just Let Me Know。」在後台接受訪問時，表示《9秒9》是她2024年比較滿意的作品，而且可以認識樂壇的新朋友湯令山(Gareth.T)，並可以再和黃偉文合作，並稱：「想告訴大家我現在這個心態，或者我這個階段想唱甚麼，大家是否接受是另一個回事。」

Joey獻唱時聲音沙啞，問她是否聖誕、除夕派對玩得太開心所致，她說：「今天好唔舒服，已經去了打針，2024年已經病了很多次，希望2025年就不要再病，要好好去照顧好自己身體，不要令到疼愛自己的人擔心。」她指可能乘搭飛機時，以及觀賞舞台劇時沒有戴口罩，又周車勞頓所以才不舒服。