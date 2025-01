叱咤2024｜張敬軒長文回應借獎予陳卓賢︰唔想對方浪費青春同時間

叮囑Ian要繼續進步

他又透露Ian真的漏夜把獎座還給他,他亦趁機指出Ian在台上的表現非常差。他說︰「我哋行內人知道叱咤台個音響咁多年以嚟都係一個挑戰(關於點解係挑戰, 有興趣嘅喺度留言, 我可以專門開個post講), 但係我同阿陳講, 我跟過甄妮、朱咪咪、陳潔靈、肥媽呢啲前輩搵食, 無論個音響幾有問題, 一上台揸住支咪,紮實嘅唱功就硬硬正正咁樣喺嗰度!觀眾係唔需要去bear我哋喺硬件上所遇到嘅問題,觀眾淨係嚟享受㗎咋。我有同佢講:無論因為乜嘢原因,自己當晚嘅表現唔好嘅話,就好好記住呢一種唔開心嘅情緒,唔好放過自己, 將呢種情緒變成你去訓練去進修嘅動力!點解我有時會好認真咁樣上網睇人點樣鬧自己呢?因為令你進步嘅方法嘅答案就喺入面!當我哋面對批評嘅時候我哋要抱住 MAYBE YOU ARE RIGHT 嘅心態!佢諗一諗, 然之後答我:我一定會再練多啲, 一定會越來越好!我有同佢講、我亦都有喺現場同柏宇講, 阿姜嘅唱功進步咗好多!」