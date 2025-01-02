叱咤2024｜張敬軒長文回應借獎予陳卓賢︰唔想對方浪費青春同時間

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚圓滿結束，陳卓賢(Ian)囊括多個大獎，包括「叱咤樂壇男歌手」及「叱咤樂壇唱作人」金獎及「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。Ian台上也多謝張敬軒，他說︰「2022年嘅時候，張生拎咗男歌手金獎，應該冇記錯，然之後佢有一晚佢就打俾我，佢話『有啲嘢要俾你』，我吓有咩要俾我？跟住佢俾咗個佢嗰年攞個男歌手金獎俾我，佢就同我講『你擺喺屋企，我相信有一年你可以攞到男歌手金獎，攞到就俾返呢個獎俾我』，我今晚返去就即刻攞返俾你。」

盡力回饋樂壇 除了陳卓賢外，VIVA及曾傲棐亦在台上多謝張敬軒，因此不少人大讚軒仔為整個樂壇付出不少。然而，亦有人指陳卓賢今次奪得多個大獎，除了實力之外，不多不少與軒仔及局長有關。 張敬軒今日下午在Threads數度發文回應，對於不少人讚他的付出，他就謙虛說︰「我都只係想好好做一個Servant(僕人)，去serve好自己身處個行業，結多幾份善緣，我當年兩手空空嚟香港，我眼前擁有嘅成績好大部分都係呢個地方、呢一度嘅人畀我嘅，到咗我擁有咗咯，我就盡自己能力畀返出嚟，係對呢度嘅行業，又甚或呢一度嘅人對過我好、愛戴我嘅情義， 冇乜嘢值得一提，一切都係應份嘅。」

見Ian如見到自己 至於為何要將自己的獎給予Ian作為鼓勵，他表示早年邀請了姜濤、Ian及Jer柳應廷做嘉賓，他指Ian給予他的印象是處於焦慮同憂鬱感覺，其後二人日漸熟絡之後，「我喺佢身上睇到咗05至07年嗰個階段嘅我，經常散發出一種對前路茫然嘅感覺。」加上見到「佢日日咁樣吽吽兜兜(吽吽哣哣)，係唔忍心佢浪費自己嘅青春同埋時間。」於是他決定教Ian如何重新打開自己及調整個人能量，所以就有借個男歌手金獎給他的想法。