叱咤2024｜我最喜愛的男女歌手、組合 結束第一階段投票10強誕生

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於2025年1月1日晚假亞洲國際博覽館ARENA舉行，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」首輪投票已於11月11日中午12時正式展開，投票截至今日(15日)中午12時，第一階段投票正式完結，三組別的十強已經誕生！

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」有MC 張天賦、YT 周殷廷、AK江𤒹生、Edan呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒、Anson Lo盧瀚霆。至於「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，分別是AGA、Gin Lee、JACE陳凱詠、Marf邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini、sica、陳蕾、Cloud雲浩影及鄭秀文。至於「叱咤樂壇我最喜愛的組合」方面，COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、Pandora、RubberBand、Twins、雷同二友均順利殺入10強。