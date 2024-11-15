熱門搜尋:
颱風桃芝 破地獄 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-11-15 12:48:50

叱咤2024｜我最喜愛的男女歌手、組合 結束第一階段投票10強誕生

分享：
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強

adblk5

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於202511日晚假亞洲國際博覽館ARENA舉行，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」首輪投票已於1111日中午12時正式展開，投票截至今日(15)中午12時，第一階段投票正式完結，三組別的十強已經誕生！

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」有MC 張天賦、YT 周殷廷、AK江𤒹生、Edan呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒、Anson Lo盧瀚霆。至於「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，分別是AGAGin LeeJACE陳凱詠、Marf邱彥筒、Nancy KwaiSerrinisica、陳蕾、Cloud雲浩影及鄭秀文。至於「叱咤樂壇我最喜愛的組合」方面，COLLARDear JaneERRORJFYTLolly TalkMIRRORPandoraRubberBandTwins、雷同二友均順利殺入10強

adblk6

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票將於下星期一（1118日）中午12時至下週五（1122日）中午12時進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別強中選出最後五強進入第三階段，第三階段投票將於1125日中午12時至1129日中午12時進行，並從各組別最後強中選出最後得獎者。三大獎項將留待202511日頒獎禮當晚揭曉！

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」10強 「叱咤樂壇我最喜愛的組合」10強

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能