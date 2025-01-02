叱咤2024｜林家謙未能蟬聯不感失望 沾沾獲許冠文兄弟肯定：好似攞咗金獎(有片)

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚已圓滿結束，去年獲叱咤樂壇唱作人、男歌手金獎的林家謙，今年掃走3個獎項，包括叱咤樂壇作曲人大獎、唱作人及男歌手則獲銅獎，他在後台受訪時分享感受時表示，「好開心，第一次攞！」家謙解釋這是對「小林的拼勁」的肯定，今年超額做了很多作品，問到未能蟬聯金獎可感失望，他直言，「有時同你的努力未必成正比。」他笑言銅獎也是金字邊，無論金銀銅都是創作上的肯定，「我已經冧咗好多年，嘉許其他也好。」他又解釋穿煎雙蛋西裝的原因，「因為驚今晚(元旦)可能捧蛋，所以自己捧定兩隻蛋。」

談到除夕突發宣布今年8月開紅館騷，粉絲隨即吶喊要搶演唱會門票，至於為何提早大半年宣布，他解釋過往的臨開騷才公布的做法，不夠驚喜，故今次反驚嚇，「大家估我唔到，而且也順住紅磡的勢頭。」問到開幾多場時，他笑言，「可能得一場……或以上。」他強調十畫未有一撇，暫不接受任何訂購。被問到心情如何，他表示，「每次做騷對我來說都是大衝擊和挑戰，畢竟是全新的演唱會，重新構思和執行，都是一件大事，要抱住這緊張心情才會做得好。」

自爆狂loop許冠文讚賞片段

家謙強調仍未邀請任何嘉賓，至於會否跳舞，他笑言跳「The Last dance(破地獄)」，可會請《破·地獄》的喃嘸師傅的朱栢康一齊上台跳，他反問，「可唔可以請許冠文？」談到許冠傑也大讚他主唱的《普渡眾生》，家謙就好沾沾，自爆不斷重看該段訪問片，「幾開心，好似攞到金獎，難得獲他們兩兄弟認同。」可會邀請兩位前輩看演唱會，他表示會考慮，但擔心太夜影響兩人作息。至於會否請《破·地獄》演員合唱《普渡眾生》，家謙就表示可考慮，但不會在紅館，或可能在紅磡站，顧及環保問題，並不建議任何紙紮禮物。

Tyson Yoshi角逐女歌手獎零違和

最後，談到Tyson Yoshi露雙半球，他笑言對方加入女歌手之列，毫無違和感，「他可以憑衣著身材角逐女歌手獎。」