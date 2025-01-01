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娛樂
2025-01-01 20:24:31

叱咤2024｜林愷鈴奪生力軍女金 曾傲棐VIVA大熱奪金齊齊多謝張敬軒

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曾傲棐Arvin領獎後在台上講感言，並點名多謝恩人張敬軒。 (蘇文傑攝)

曾傲棐Arvin領獎後在台上講感言，並點名多謝恩人張敬軒。 (蘇文傑攝)

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2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮今晚（11日）假亞洲國際博覽館Arena舉行，經Moon Tang、盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤為頒獎禮作開場表後，大會頒發叱咤樂壇生力軍男歌手，分別由曾傲棐（Arvin）、范梓謙（Teddy FanCotaBoii獲頒金、銀、銅殊榮，Arvin領獎後在台上講感言，並點名多謝恩人張敬軒。

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星二代林愷鈴奪得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎。 (蘇文傑攝) 叱咤樂壇生力軍女歌手方面，分別由林愷鈴、Winky、芯駖奪得金銀銅。 (蘇文傑攝) Teddy Fan獲頒叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎。 (蘇文傑攝) 叱咤樂壇生力軍男歌手由CotaBoii奪得銅獎殊榮。 (蘇文傑攝)

叱咤樂壇生力軍女歌手方面，分別由星二代林愷鈴奪得金獎，得獎後不禁爆喊，並多謝細佬及媽咪；Beanies成員黃健怡（Winky）獲銀獎，COLLAR成員芯駖就奪銅獎。

至於叱咤樂壇生力軍組合，英皇女團VIVA、《全民造星V》出身的ROVEROneUp，分別包辦金、銀、銅，VIVA四位成員亦有特別多謝同門師兄張敬軒。

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叱咤樂壇生力軍組合金獎VIVA多謝同門師兄張敬軒。 (蘇文傑攝) 叱咤樂壇生力軍組合金獎VIVA多謝同門師兄張敬軒。 (蘇文傑攝) ROVER奪叱咤樂壇生力軍組合銀獎。 (蘇文傑攝) 二人混血男團OneUp奪叱咤樂壇生力軍組合銅獎。 (蘇文傑攝)

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》直播及轉播方式：

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