叱咤2024｜林愷鈴奪生力軍女金 曾傲棐VIVA大熱奪金齊齊多謝張敬軒

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮今晚（1月1日）假亞洲國際博覽館Arena舉行，經Moon Tang、盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤為頒獎禮作開場表演後，大會頒發叱咤樂壇生力軍男歌手，分別由曾傲棐（Arvin）、范梓謙（Teddy Fan）、CotaBoii獲頒金、銀、銅殊榮，Arvin領獎後在台上講感言，並點名多謝恩人張敬軒。
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叱咤樂壇生力軍女歌手方面，分別由星二代林愷鈴奪得金獎，得獎後不禁爆喊，並多謝細佬及媽咪；Beanies成員黃健怡（Winky）獲銀獎，COLLAR成員芯駖就奪銅獎。
至於叱咤樂壇生力軍組合，英皇女團VIVA、《全民造星V》出身的ROVER、OneUp，分別包辦金、銀、銅，VIVA四位成員亦有特別多謝同門師兄張敬軒。
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