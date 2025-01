今年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮又一次引起網民熱烈討論,入行15年的音樂人陳考威(Gareth)在盛會上勇奪「叱咤樂壇監製大獎」,首次上台接受此殊榮時表現緊張兼激動,他更在台上親自報喜,更宣布迎娶拍拖近八年的前Super Girls成員陳穎欣(Yanny),獲網民及好友紛紛送上祝福。

陳考威在叱咤頒獎台上發表感言時表示:「我其實都有諗過個speech,but I know I will blank out,so thank you so much。」多謝完一輪後,他最後多謝另一半Yanny,並sweet爆多謝我另外一半,更公布婚訊消息:「同埋我會應承佢,2025年,今年我會搞好我哋嘅婚禮。多謝大家! Happy New Year!」曾屬女團Super Girls成員的Yanny,近年成為天下一旗下藝人,還加入試當真。今日,準新娘Yanny在社交網留言賀另一半,分享男友得獎片段及2017年拍下的影片,並寫下:「恭喜你,考威。2017年嗰時無聊拍咗呢條片,估唔到7年後嘅今日可以用返」 不少圈中人也留言恭喜。