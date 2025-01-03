叱咤2024｜馮允謙失金獎再惹調獎疑雲 張敬軒︰我都以為Jay獲金相當有把握

馮允謙(Jay Fung)今年在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》被睇高一線，除了開演唱會大收旺場，他的大碟更有多首作品打入「903專業推介」，因此被看好成為「叱咤樂壇唱作人」金獎得主及男歌手金獎。可惜最後兩獎僅得銀獎，就連「至尊唱片大獎」亦輸給陳卓賢，只得一個大獎，便是憑《會再見的》奪至尊歌曲大獎。

Jay Fung離開亞博會場時，跟fans見面，表示知道fans會預計他會拿某些獎項，希望結果不會令fans太失望，並謂自己明年會繼續努力。不少網民戥Jay Fung失獎不值，除了不停鬧商台調獎、擦局展鞋外，就連張敬軒亦躺著也中槍，因為他在threads長文大談Ian，有網民也留言著他借個獎俾Jay Fung擺，甚至有不少網民留言︰「所以你見到Jay Fung咁樣俾大機構恰，你作為樂壇前輩都冇咩反應，只要係你鍾意嘅人攞獎就得？」張敬軒對此亦有回應。

他寫道︰「以下言論僅代表本人立場咋吓：作為觀眾，作為一個網民，睇完過去呢一個禮拜網上嘅預測或者啲相關嘅數據，我都以為/覺得阿Jay嘅作品同埋表現，獲得男金/創作人金獎，應該係相當大把握嘅。但係坦白講, 我入咗行咁多年，我真係冇特別去問同埋去深究個評分標準，因為我自己覺得獲獎係一個嘉許，並唔係一個我個人嘅絕對權益。所以主辦有權決定畀或者唔畀、畀乜嘢同埋畀幾多獎項。」

他又重申自己並不是為任何一方護航。他說︰「我哋自己都有自己喜歡嘅歌手，當中熱切盼望自己喜歡歌手可以獲得嘉許嘅心情當然知道。所以一個樂壇頒獎典禮，要權衡好傳媒內部唔同DJ嘅音樂口味/決策、歌手同唱片公司嘅期望、樂迷嘅期望同聲音，幾乎係冇可能。所以我覺得過去咁多個鐘頭嘅討論/熱度唔係一件壞事，畀每一個單位都睇清楚自己身處嘅位置、責任同埋所面對嘅問題，所以我覺得有相關嘅理性討論係好好嘅，我亦都相信，我哋行業當中嘅每一個歌手，都唔會因為獎項或者其他嘅評論，而停低自己做音樂嘅腳步。坊間如果有批評嘅聲音，就係自己要繼續努力嘅信號。同樣地，各種維護或者平反，亦都可以從另外一個側面體現呢位歌手係樂迷心中嘅認受性。」