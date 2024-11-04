叱咤2024｜193郭嘉駿獻計為何啟華搲資助出solo 保錡籲別再問七師傅回應戀聞(爆笑訪問片)

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者招待會今日在昂坪市集舉行，ERROR四子梁業(肥仔)、郭嘉駿(193)、何啟華(阿Dee)和吳保錡齊人出席，ERROR被歸入「團隊狂人」，肥仔獲大會頒發巨型旗幟，舉起來時搖搖欲墜，被隊友圍攻取笑是「磨姑」、「扯旗」，貫徹ERROR訪問大暴走的特色。

193豪言：「如果今年有獎，我哋乜都切得！」四子激動表示講足幾年都冇獎，阿Dee直言，「都呼之欲出！」193續說：「如果CHILL CLUB投票，也有機會攞組合奬，叱咤肯定攞唔到，每年有一日嚟大嶼山企，同埋新年有一日，四個一齊坐。」他們笑言志在參與，倒不如為MIRROR祈福獲更多獎。至於下年阿Dee可會出solo，他們早已計劃等候時機，當樂壇陷於最低潮，就夾錢為Dee哥出solo，務求取得零的突破。

問到阿Dee將以甚麼造型出solo，保錡就表示已想定《尼古丁的錯》，然後四子你一言我一語，提出多首歌名，《10支煙的錯》、《去到盡》、《兩杯Latte Oat Milk》、《咖啡恩典》、《不好意思我有肺癌》、，笑言可以咖啡和煙作主題出solo EP，193直言可以去找香港禁煙協會資助，然後無限發揮，從《尼古丁的錯》、《小心肺癌》唱到《隔煙棉》，笑到失控。

別再問七師傅回應 保錡：講到我都悶

談到《焚城》上映3天票房理想，阿Dee總算心情較為放鬆，他認真表示，「好感恩，因為真係無乜人會選擇入戲院睇戲，因為睇戲實在有太多方法，好希望呢個成績可以吸引更多人，慢慢成為話題係最理想。」3位兄弟落力推介，直言《焚城》是5D體驗，呼籲入場感受。

日前，七師傅出席馬場活動時，表示不睇好保錡與菊梓橋的戀聞，保錡表示，七師傅也有給他看訪問片，「請大家別再問她回應，關於我的問題，我自己都覺得有點悶。」對於有指菊梓喬撐場看他踢波，保錡他自言只是普通人，沒甚麼值得關注。阿Dee補充說，「踢波這些私人活動，大家唔好偷睇，應該睇特登為香港人製作的電影。」