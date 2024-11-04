叱咤2024｜Anson Lo不想再糾纏藐爆事件 Ian平常心角逐男歌手獎

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者招待會今日在昂坪市集舉行，今年主題是「我在 狂歌亂舞」，大會將一眾歌手劃分成十組「狂人」進場，並進行「狂人加冕儀式」。十個組別包括：「新狂人」、「唱作狂人」、「演唱狂人」、「時尚狂人」、「團隊狂人」、「貼地狂人」、「樂團狂人」、「堅持狂人」、「分享狂人」及「流行狂人」。

Frankie後援會將如常運作 MIRROR與Dear Jane獲大會劃分為「流行狂人」，陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger)以新人姿態出道，因此同是「新狂人」。二人受訪時表示以平常心面對， Tiger表示做歌時沒有多想其他東西，只是做自己喜歡的東西，Frankie稱有多一個新身份參與很開心，並謂很開心樂壇愈來愈多新人加入。問到何時再出新歌，Frankie與Tiger都表示正在等待中。問到Frankie的後援會是否已重新選回admin團隊，他指已開始交接有關事項，一切如常。

Ian平常心面對頒獎禮 對於有指Ian被看好拎男歌手獎，Ian認為一切都是大家預測，獲獎當然高興，但音樂的本質還是音樂。問到對唱作人獎有沒有信心，Ian表示一切以平常心面對。Anson Lo同樣表示對獎項以平常心去面對，大家都是很專注在音樂上，盡自己能力做好音樂。