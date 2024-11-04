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娛樂
2024-11-04 21:49:47

叱咤2024｜Gin Lee賣大包超吸睛 VIVA同住驚爆唔多夾

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Gin Lee與VIVA一齊受訪。

Gin Lee與VIVA一齊受訪。

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2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者招待會今日在昂坪市集舉行，今年主題是「我在 狂歌亂舞」，大會將一眾歌手劃分成十組「狂人」進場，並進行「狂人加冕儀式」。Gin Lee李幸倪大晒驕人上圍兼露腰，由於她配上大褸，事業線不定時出現，非常古惑。她與公司的小師妹VIVA四女受訪，期間更不忘為她們打氣。

Gin Lee的造型非常有型，外套下有吸睛的事業線。(羅錦鴻攝) Gin Lee的造型非常有型，外套下有吸睛的事業線。(羅錦鴻攝) Gin Lee的造型非常有型，外套下有吸睛的事業線。(羅錦鴻攝)

向女金努力衝

Gin Lee今年推出不少作品，她表示臨近年尾仍有作品推出，甚至不止一首，揚言「衝到最後」。她亦承認自己是位很勤力的歌手，亦做了不少新嘗試。提到她今年將有望橫掃多個女獎手金獎，問到她有沒有開始準備服裝，她表示未，但笑言一定要「靚」同「勁」。Gin Lee又透露與Jay FungJeremy的合作可能要明年才成事。

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VIVAl非常享受今次活動。(羅錦鴻攝)

VIVAl非常享受今次活動。(羅錦鴻攝)

VIVA將角逐新人、新組合獎項，她們表示會好好享受唯一一次的新人機會，坦言有些緊張，但又很開心首次出席頒獎禮記招。她們坦言如果有獎的話，是對她們的肯定。提到VIVA現時同居，她們表示頭幾日是一片混亂，大家都不知道要負責甚麼。 Macy稱在入住第二、三日之後，大家開了一個會，現在大家的相處也愈來愈好。Ada就表示自己最愛清潔，認為做家務是一種放鬆方法。Carina就爆Macy有潔癖，不准她在地毯上食東西。

VIVA有意邀請Gin Lee到她們的宿舍作客，Gin Lee表示無任歡迎，當Gin問到她們的廚藝時，VIVA只擔保食物是熟透，Gin Lee就稱可以上門為她們煮食，令VIVA非常開心。

「新狂人」，包括：Arvin 曾傲棐、VIVA、Frankie、陳瑞輝、Tiger 邱傲然、Sumling 李芯駖、Bernard Chan、林愷鈴、MATCH、OneUp、陳伊霖、Teddy Fan、林芊瑩、CotaBoii、JFYT、ROVER、Kay 李凱翹、Winky 黃健怡。

「新狂人」，包括：Arvin 曾傲棐、VIVA、Frankie、陳瑞輝、Tiger 邱傲然、Sumling 李芯駖、Bernard Chan、林愷鈴、MATCH、OneUp、陳伊霖、Teddy Fan、林芊瑩、CotaBoii、JFYT、ROVER、Kay 李凱翹、Winky 黃健怡。

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