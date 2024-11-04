叱咤2024｜Jeffrey魏浚笙帶巨柱現身 與Serrini為林家謙家化身綠幕

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者招待會今日在昂坪市集舉行，今年主題是「我在 狂歌亂舞」，大會將一眾歌手劃分成十組「狂人」進場，並進行「狂人加冕儀式」。 魏浚笙(Jeffrey)的造型可以說相當突出，除了大晒麒麟臀外，更帶同巨型綠柱出場，腰間更有大型綠色鈕扣，Serrini笑他的造型似MBTI的角色，至於Serrini的服裝就因為剪栽問題，令到她胸前變飛釘，認真搞鬼。Serrini與林家謙都是唱作歌手，但大會就將他們分成「唱作狂人」及「分享狂人」。他們三人受訪時，Jeffrey與Serrini一齊舉起綠色的布柱化身成綠幕，林家謙笑言平日在「幕後」，今日是「幕前」身份受訪。

Jeffrey由 「細柱」變「巨柱」 Jeffrey笑謂今日是工作人員為大家拉起綠幕，讓大家可以瘋狂key東西上去。由於他在《焚城》的角色是「細柱」，但今日帶來「巨柱」，他就無厘頭表示自己一向都很謙虛。提到Jeffrey在阿正的個唱上抱起對方，Serrini就笑對方下身的是滅火布，自己也很愛消防員，也有看到對方早前在消防處門口的宣傳，她亦不忘為二人宣傳他們的電影。