叱咤2024｜JFYT同Edan世紀見面成焦點 安排5架大巴接觀眾去亞博

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。今年洪嘉豪的《黑玻璃》與林家謙的《普渡眾生》成為「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大熱門，至於「我最喜愛的男/女歌手」方面，YT周殷廷、Serrini被睇高一睇。

不過，論花生程度當然是JFYT，事關他們打入「我最喜愛的組合」5強，之前床哥與Edan、姜濤的「拉票抽水風波」，雙方一直只是隔空對話，今日他們將會同場，不少人都好奇床哥與Edan、姜濤見面時的反應。

JFFT早前出席活動時，坦言沒想過自己會打入「我最喜愛的組合」5強，「以我哋資質去到5強已經好犀利」，更承認一度被5強沖昏頭腦。他們稱跟YT只是一個限定團隊，只是沒想過會長做長有。為了答謝大家的支持，早前他們宣布準備了5架「叱咤旅遊巴」，合共逾300個座位，在太子出發直去亞博。