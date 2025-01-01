叱咤2024｜JFYT同Edan世紀見面成焦點 安排5架大巴接觀眾去亞博

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。今年洪嘉豪的《黑玻璃》與林家謙的《普渡眾生》成為「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大熱門，至於「我最喜愛的男/女歌手」方面，YT周殷廷、Serrini被睇高一睇。
不過，論花生程度當然是JFYT，事關他們打入「我最喜愛的組合」5強，之前床哥與Edan、姜濤的「拉票抽水風波」，雙方一直只是隔空對話，今日他們將會同場，不少人都好奇床哥與Edan、姜濤見面時的反應。
JFFT早前出席活動時，坦言沒想過自己會打入「我最喜愛的組合」5強，「以我哋資質去到5強已經好犀利」，更承認一度被5強沖昏頭腦。他們稱跟YT只是一個限定團隊，只是沒想過會長做長有。為了答謝大家的支持，早前他們宣布準備了5架「叱咤旅遊巴」，合共逾300個座位，在太子出發直去亞博。
早於去年11月初，床哥跟YT在「床哥心事台」提到如果JFYT可以入到最後5強的話，便會排5架巴士在亞博門口，更會在頒獎禮完結之後，接載大家回家。YT更明言「大家巴士見！」床哥亦坦言入到5強的話已經滿足，他說︰「如果攞到獎真係太狂，因為始終都係新人，第一年我哋唔能夠太貪，但係如果真係入到5強，有一件都算係喜出望外嘅事，如果入到5強，我覺得JFYT係一個好成功嘅組合！我哋只係target『JFYT』喺5強可以講出嚟！」