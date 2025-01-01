叱咤2024｜Kiri T雲浩影哭成淚人 Cloud認自卑憂沒作品讓人知係歌手

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。大會頒完新人獎之後，接住頒發「叱咤十大」。

Kiri T憑《至少做一件離譜的事》奪「叱咤十大」第五位，她在台上哭成淚人並向此歌的班底致謝，而台下的J.Arie亦哭成淚人，她說︰「我講咗今日唔會喊㗎……sorry」。Kiri T稱這首歌不是自己寫，而是J.Arie寫，但很感激對方寫了這首歌給她。她稱有明白、夾到的同事非必然，很感謝公司同事。她更因為情緒太激動而入不到key，她說︰「原來真係好感動……大家係咪識唱，不如一齊唱」。之後她把咪遞出去，其後她整頓好情緒之後，順利完成歌曲。她更謂大家要為自己喜愛的事要離譜一次。