叱咤2024｜Marf見證Sammi得獎感動落淚 芯駖自爆攬住花姐喊到甩晒連眼睫毛(有片)

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚已圓滿結束，COLLAR奪得叱咤樂壇組合銀獎，李芯駖(sumling)則生力軍女歌手銅獎。她們於後台受訪表示喜出望外，隊長沈貞巧(Gao)於台上發表得獎感言時眼濕濕，她直言在台上已看到隊友們都眼濕濕時，雖然能忍住眼淚，但眾人一落台便齊齊落淚。芯駖則自爆獲新人獎後攬住花姐爆喊，「喊到連眼睫毛都甩晒。」

昨晚另一感動位是看到鄭秀文(Sammi)獲我最喜愛女歌手獎，邱彥筒(Marf)直言母親是Sammi的歌迷，自小便經常看Sammi的演唱會CD，當今年有機會現場看她的演唱會，覺得洗滌心靈，「她說話好有感染力，聽她在台上鼓勵自己，同時又鼓勵我們，除了COLLAR獲獎，這是(Sammi得獎)是最難忘的時刻。」Gao和王家晴(Candy)大爆Marf在台下聽到滿面淚痕。Marf直言，COLLAR作為唯一打入我最喜愛五強的女子組合，已感安慰，「但看到Sammi將整個人生貢獻樂壇和影圈，這才是最大的籌碼去說話。」

對於獲得女新人銅獎，芯駖坦言很感恩，起初出solo沒太大期望，獲獎實是錦上添花，但當真的獲獎，原來上台真的很緊張，不斷標冷汗大為感動，但仍盡力忍住眼淚。不過，當COLLAR獲得組合銀獎落台，看到並肩作戰的團隊同事，有感過去一年開演唱會、往越南拍專輯MV，太辛苦他們，就忍不住淚崩，「跟住見到花姐就攬住她，喊到甩晒眼睫毛，想起參加《全民造星IV》，喊到失控。另外，全晚最感動係見到Sammi，因為自己鍾意唱歌都因為Sammi，真的自小看她演唱會，看到她仍很提攜後輩，更覺好難得在樂壇大家庭裡獲得一個獎。」