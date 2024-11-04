叱咤2024｜MC張天賦示範「百鳴腔」陳蕾超性感現身因要養生？(有片)

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者招待會今日在昂坪市集舉行，陳蕾超性感亮相，背脊大透視，上身看來僅得一塊牛仔布遮蓋，她解釋本來有牛仔褸，但自言一把年紀要按天你穿衣，「唔好焗親或冷親自己，要養生，好睇但都唔可以愛靚唔愛命。」至於頒獎禮的戰衣會否進一步性感，她表示希望大家關注她的音樂作品。
男子組代表MC和嘉豪則分享防「爆呔」心得，MC自言經過上次跟Jer合作的《Katch Our life》演唱會爆呔後，現在試褲時要蹲下來測試，「舉起大脾，再三檢查有冇拉褲鍊。」嘉豪則表示平時走日系路線，甚少穿緊身褲，但頒獎禮會跟MC一齊拉筋測試，以防爆呔。問到對獎項的信心，3人你推我讓，互相表示對彼此有信心，最後由MC張天賦總結：「對唱片公司有信心。」
超開心 仲有人留意廣東歌樂壇
3人近日忙於走school tour，首次參與的MC表示很享受，談到黃百鳴翻唱他的《記憶棉》，MC直言早前黃百鳴入場睇《Katch Our life》時，也曾表示喜歡聽他的歌，「超級好開心，如果百鳴哥都有聽我嘅歌，證明廣東歌樂壇仍然有人留意。當然我覺得我唱得好聽啲。」至於可有機會合唱，就要視乎對方意願，問到可會以百鳴腔合唱，他即席試示範，「下定決心回復單身不覺荒涼」除了《記憶棉》，MC還想合唱甚麼歌如《小心地滑》嗎，他稍作思考答道，「經過《記憶棉》後，相信佢有改編能力。」黃百鳴在《家有囍事》也曾唱《相逢何必曾相識》，問他可會考慮時，MC一臉疑惑，嘉豪立即詳細講解緣由，場面搞笑。