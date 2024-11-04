叱咤2024｜MC張天賦示範「百鳴腔」陳蕾超性感現身因要養生？(有片)

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者招待會今日在昂坪市集舉行，陳蕾超性感亮相，背脊大透視，上身看來僅得一塊牛仔布遮蓋，她解釋本來有牛仔褸，但自言一把年紀要按天你穿衣，「唔好焗親或冷親自己，要養生，好睇但都唔可以愛靚唔愛命。」至於頒獎禮的戰衣會否進一步性感，她表示希望大家關注她的音樂作品。

男子組代表MC和嘉豪則分享防「爆呔」心得，MC自言經過上次跟Jer合作的《Katch Our life》演唱會爆呔後，現在試褲時要蹲下來測試，「舉起大脾，再三檢查有冇拉褲鍊。」嘉豪則表示平時走日系路線，甚少穿緊身褲，但頒獎禮會跟MC一齊拉筋測試，以防爆呔。問到對獎項的信心，3人你推我讓，互相表示對彼此有信心，最後由MC張天賦總結：「對唱片公司有信心。」