叱咤2024｜MC張天賦突然向阿媽報平安？洪嘉豪盧瀚霆歌曲打入「叱咤十大」

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。大會頒完新人獎之後，接住頒發「叱咤十大」，由MC張天賦的《小心碰頭》獲得第十位，他答謝公司及製作此歌的班底時，更特別表示「媽咪呢幾日好擔心我，我要同阿媽報平安，我無問題。」

第九位則由陳健安的《戀愛腦之死》奪得，他表示今次是以一個全新的方式去創作，非常感謝公司及團隊，他又提到媽媽在會場，他稱很多謝DM過他的歌迷，因為他們的感受是他最在意的事，希望大家可以好好學識拒絕自己不喜歡的東西，好好保護自己最重要的感受。

第八位就由盧瀚霆(Anson Lo)憑《Hey Hey OK!》套得，他表示很開心跳舞歌可以獲獎，希望大家可以繼續支持，亦很感謝2024年與他跳舞的dancers。