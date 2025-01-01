熱門搜尋:
濟州航空空難 叱咤2024 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-01-01 20:56:39

叱咤2024｜MC張天賦突然向阿媽報平安？洪嘉豪盧瀚霆歌曲打入「叱咤十大」

分享：
MC張天賦的《小心碰頭》獲得「叱咤十大」第十位。

MC張天賦的《小心碰頭》獲得「叱咤十大」第十位。

adblk5

2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。大會頒完新人獎之後，接住頒發「叱咤十大」，由MC張天賦的《小心碰頭》獲得第十位，他答謝公司及製作此歌的班底時，更特別表示「媽咪呢幾日好擔心我，我要同阿媽報平安，我無問題。」

叱咤2024｜叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後五強　男女金YT周殷廷、Serrini大熱

MC突然表示要跟媽媽報平安，並稱自己無事。(蘇文傑攝)

MC突然表示要跟媽媽報平安，並稱自己無事。(蘇文傑攝)

第九位則由陳健安的《戀愛腦之死》奪得，他表示今次是以一個全新的方式去創作，非常感謝公司及團隊，他又提到媽媽在會場，他稱很多謝DM過他的歌迷，因為他們的感受是他最在意的事，希望大家可以好好學識拒絕自己不喜歡的東西，好好保護自己最重要的感受。

第八位就由盧瀚霆(Anson Lo)憑《Hey Hey OK!》套得，他表示很開心跳舞歌可以獲獎，希望大家可以繼續支持，亦很感謝2024年與他跳舞的dancers

adblk6
陳健安《戀愛腦之死》奪得「叱咤十大」。(蘇文傑攝) 盧瀚霆憑《Hey Hey OK!》奪得「叱咤十大」第八位。(蘇文傑攝) 盧瀚霆憑《Hey Hey OK!》奪得「叱咤十大」第八位。(蘇文傑攝) 盧瀚霆憑《Hey Hey OK!》奪得「叱咤十大」第八位。(蘇文傑攝)

第七位則是洪嘉豪的《黑玻璃》，他表示對上一次拎獎已經是2019年，今次再上台對他來說很大意義，自己過去幾年也做了不少大家喜歡的作品，但唱到街知巷聞是這一首，所以很多謝這首歌的班底，他又感謝《黑玻璃》這架車帶到他去紅館、澳門開騷，同時也令他可以再登叱咤舞台。

洪嘉豪《黑玻璃》奪「叱咤十大」的第七位。(蘇文傑攝) 洪嘉豪《黑玻璃》奪「叱咤十大」的第七位。(蘇文傑攝) 洪嘉豪《黑玻璃》奪「叱咤十大」的第七位。(蘇文傑攝)

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》直播及轉播方式：

  • YouTube直播Link
  • Viutv及Viutv app提供視像現場轉播
  • 叱咤903聲音直播
  • my903.com881903.com
  • 手機程式 Hong Kong Toolbar（Android 用戶）
  • 商台節目重溫 app / Hong Kong Toolbar（iOS用戶）

amFUN聖誕狂賞🎁狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈👉

amFUN聖誕狂賞 狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈