叱咤2024｜Tyson Yoshi騷巨波邊撼贏露點馬天佑 林愷鈴露肩迎新人獎

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1日)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。大會安排一眾歌手上台，打頭陣的有陳蕾、林家謙、魏浚笙及Kiri T.，緊接有MIRROR、Tyson Yoshi、陳柏宇、洪嘉豪及Moon Tang等陸續上台。

今年大部份歌手都以全黑造型示人，當中比較有色彩的是XiX，而DJ的打扮就色彩繽紛，形成勁大對比。女歌手方面，林愷鈴就比較性感露出半邊香肩，雲浩影的晚裝亦令她仙氣迫人。不過，焦點盡在Tyson Yoshi上，他以半件白色背心晒巨胸邊及腹肌，逼爆身材極吸睛。其後上台的馬天佑就穿上see-through閃令令衣服，兩點若隱若現，但身材就不及Tyson Yoshi。