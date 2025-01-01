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娛樂
2025-01-01 20:25:17

叱咤2024｜Tyson Yoshi騷巨波邊撼贏露點馬天佑 林愷鈴露肩迎新人獎

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Tyson Yosh與馬天佑都有晒肌，但前者完勝。

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2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今日(1)在亞洲國際博覽館舉行，今年頒獎典禮以「我在狂歌亂舞」為主題，合共頒發49個獎項。大會安排一眾歌手上台，打頭陣的有陳蕾、林家謙、魏浚笙及Kiri T.，緊接有MIRRORTyson Yoshi、陳柏宇、洪嘉豪及Moon Tang等陸續上台。

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Tyson Yoshi 雲浩影 林愷鈴 馬天佑

今年大部份歌手都以全黑造型示人，當中比較有色彩的是XiX，而DJ的打扮就色彩繽紛，形成勁大對比。女歌手方面，林愷鈴就比較性感露出半邊香肩，雲浩影的晚裝亦令她仙氣迫人。不過，焦點盡在Tyson Yoshi上，他以半件白色背心晒巨胸邊及腹肌，逼爆身材極吸睛。其後上台的馬天佑就穿上see-through閃令令衣服，兩點若隱若現，但身材就不及Tyson Yoshi

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2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》歌手上台花絮︰

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝) 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(蘇文傑攝)

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》直播及轉播方式：

  • YouTube直播Link
  • Viutv及Viutv app提供視像現場轉播
  • 叱咤903聲音直播
  • my903.com881903.com
  • 手機程式 Hong Kong Toolbar（Android 用戶）
  • 商台節目重溫 app / Hong Kong Toolbar（iOS用戶）

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