叱咤2025丨Marf自爆兒時曾與Twins握手 許軼Day集COLLAR力量對新人獎有信心(有片)

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日（20日）於昂坪巿集舉行記者會，女團COLLAR齊人現身，今年推出3首個人單曲的許軼(Day)將角逐女新人獎，問到可有信心獲獎時，Day與隊友異口同聲表示「有！」她趁機宣傳新歌：「因為我前幾日先至出咗首歌《これも愛》，快啲去聽，好好聽，所以有信心。」雖然角逐新人獎競爭大，但她有強大後盾，「我哋七合一嘅力量去做歌，所以勁過人。」

談到對COLLAR獲獎的信心，隊長沈貞巧(Gao)指今年忙於開演唱會和個人Solo，對獎項事宜沒想太多。對於有網民統計播放率，指COLLAR有機會問鼎組合金獎，她們表示未有聽聞，Marf(邱彥筒)直言比較佛系，「我哋好期待表演囉，如果真係有獎嘅話，我諗表演對我哋係一個更加好嘅bonus，可以跳多次我哋啲歌。」再談到若她們獲獎，將是繼Twins之後，相隔20年再有女子組合獲獎，眾人大表驚訝又興奮，「真係㗎？呢個真係唔知喎！咁呢個真係幾開心喎！」Gao笑言：「我好鍾意Twins㗎！我超鍾意㗎！以前一定要做是但一個。(陳泳伽Winka：我做阿嬌。)我做阿Sa啦。」兩人隨即哼了幾句《士多碑梨蘋果橙》，Marf就自爆兒時曾跟Twins握手，「我同佢哋握過手呀，細細個嗰陣，因為我睇佢演唱會囉，其實我係俾人抱住出去握，嗰晚我就唔肯洗手。我仲攞到佢哋送俾我嘅公仔，呢個係我剩餘嘅記憶。」不過，Marf並未有向Twins提及此事，但大讚Twins仍然好靚，看上來跟COLLAR差不多年紀。

談MIRROR缺席頒獎禮

對於師兄MIRROR缺席今年頒獎禮，問到可有影響時，芯駖直言沒想太多，「因為我哋係女團，如果係男團就有啲影響。其實都冇，我哋都係獨立嘅，每一個團隊都係獨立，冇話邊個影響邊個。」問到會否感可惜時，Gao認為《叱咤》是香港人每年的集體盛事，回顧歌手的努力，其實已很有能量，MIRROR因工作安排無法出席也可理解，無需特別覺得可惜。

不清楚Lolly Talk狀況

至於另一女團Lolly Talk早前傳出冇糧出及財困，芯駖笑言被有很多朋友追問是否屬實，但其實她完全不清楚。Day曾是Lolly Talk創始成員，被問可有問候關心她們時，Day就表示因近日忙於宣傳新歌，未有太留意，認為應給予她們空間。Marf和蘇雅琳Ivy亦認為其他人私事，不宜爆料。有記者提議小富婆Ivy借錢給Lolly Talk，她笑問：「有錢？邊度聽返嚟㗎？Gao隨即表示：「觀音借庫 ，聽者有份，邊個聽到呢條片就可問佢借庫！」當Ivy追問：「你係咪做觀音兵吖？」現場男Fans立即舉手申請「入伍」。

Candy王家晴早前全情投入舞台劇《請勿打擾》的彩排， 她坦言當愈近周五(24日)首演日，她坦言，「暫時未感太愈緊張，可能(今日)下午彩排才識驚。」談到與何啟華(Dee)和麥沛東合作，Candy直言：「今年最大難度係忍笑，我有嘗試過『陰』佢哋，點知招架不住，都係乖乖地。」