dadblk2 madblk2
2025-12-10 12:45:04

叱咤2025︱公布我最喜愛的歌曲15強 湯令山《用背脊唱情歌》大熱入圍

903今日公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強走勢，湯令山的《用背脊唱情歌》大熱入圍。

由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於202611日晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。每年矚目大獎之一的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」，首輪投票已於128日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.commy903.comHong Kong Toolbar手機應用程式及全新商台節目重溫手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，從全年叱咤樂壇流行榜903專業推介的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強。投票截至1210日中午12時，而今日就公開15強目前走勢。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十五強走勢

Tyson軒公合唱歌有份

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲15強走勢，分別是《By my sideTyson Yoshi+張敬軒、《Lemonade》盧瀚霆、《On a Sunny Day》姜濤、《下世愛你》洪嘉豪、《手印》MIRROR、《心死了幾百次》江𤒹生、《今繼》柳應廷、《四月物語》林家謙 、《用背脊唱情歌》Gareth.T湯令山、《我看見今晚的月色很美，你呢？》晚安莉莉、《求救的勇氣》陳蕾、《純銀子彈》呂爵安、《給千億顆星選中的二人》陳卓賢、《說謊者》MC張天賦《暴走女團》COLLAR

《By my side》Tyson Yoshi+張敬軒 《暴走女團》COLLAR 《說謊者》MC張天賦 《Lemonade》盧瀚霆 《On a Sunny Day》姜濤 《給千億顆星選中的二人》陳卓賢 《手印》MIRROR

