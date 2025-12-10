叱咤2025︱公布我最喜愛的歌曲15強 湯令山《用背脊唱情歌》大熱入圍

由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。每年矚目大獎之一的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」，首輪投票已於12月8日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式及全新商台節目重溫手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，從全年叱咤樂壇流行榜903專業推介的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強。投票截至12月10日中午12時，而今日就公開15強目前走勢。

Tyson 軒公合唱歌有份 叱咤樂壇我最喜愛的歌曲15強走勢，分別是《By my side》Tyson Yoshi+張敬軒、《Lemonade》盧瀚霆、《On a Sunny Day》姜濤、《下世愛你》洪嘉豪、《手印》MIRROR、《心死了幾百次》江𤒹生、《今繼》柳應廷、《四月物語》林家謙 、《用背脊唱情歌》Gareth.T湯令山、《我看見今晚的月色很美，你呢？》晚安莉莉、《求救的勇氣》陳蕾、《純銀子彈》呂爵安、《給千億顆星選中的二人》陳卓賢、《說謊者》MC張天賦、《暴走女團》COLLAR。