熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-21 14:28:56

叱咤2025｜公布最新走勢 鄧麗欣首次殺入最喜愛女歌手五強

分享：
MIRROR只有姜濤、盧瀚霆殺入「我最喜愛的男歌手」最後5強。

MIRROR只有姜濤、盧瀚霆殺入「我最喜愛的男歌手」最後5強。

2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 11日晚上 7 時假亞洲國際博覽館ARENA舉行。商台今天（21日）公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」最後5強。截至今日中午12時，「我最喜愛的男歌手」最後5強分別為MC張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒及盧瀚霆。MIRROR成員Edan呂爵安、Ian陳卓賢以及Yan Ting周殷廷則被foul

「我最喜愛的女歌手」最後5強是Gin Lee李幸倪、Marf邱彥筒、陳蕾、鄧麗欣和衛蘭。JACE陳凱詠、Serrini、謝安琪則被foul 而「我最喜愛的組合」最後5強就有COLLARDear JaneMIRRORPandora及晚安莉莉。觀乎目前走勢，MC張天賦、鄧麗欣、Pandora待均是首次殺入最喜愛五強，令形勢呈現一番新景象。

adblk5
「我最喜愛的男歌手」最後5強。 「我最喜愛的女歌手」最後5強。 「我最喜愛的組合」最後5強。 鄧麗欣首入最喜愛女歌手五強。

追蹤am730 Google News