叱咤2025｜公布最新走勢 鄧麗欣首次殺入最喜愛女歌手五強

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年1月1日晚上 7 時假亞洲國際博覽館ARENA舉行。商台今天（21日）公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」最後5強。截至今日中午12時，「我最喜愛的男歌手」最後5強分別為MC張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒及盧瀚霆。MIRROR成員Edan呂爵安、Ian陳卓賢以及Yan Ting周殷廷則被foul。



「我最喜愛的女歌手」最後5強是Gin Lee李幸倪、Marf邱彥筒、陳蕾、鄧麗欣和衛蘭。JACE陳凱詠、Serrini、謝安琪則被foul； 而「我最喜愛的組合」最後5強就有COLLAR、Dear Jane、MIRROR、Pandora及晚安莉莉。觀乎目前走勢，MC張天賦、鄧麗欣、Pandora待均是首次殺入最喜愛五強，令形勢呈現一番新景象。