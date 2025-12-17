叱咤2025︱叱咤樂壇我最喜愛的歌曲8強走勢 MIRROR成員佔4席位

由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票已於12月15日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式及全新商台節目重溫手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，從全年叱咤樂壇流行榜903專業推介的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強。

投票截至12月17日中午12時，今日得出8強走勢，分別是《By my side》Tyson Yoshi+張敬軒、《Lemonade》盧瀚霆、《On a Sunny Day》姜濤、《四月物語》林家謙 、《用背脊唱情歌》Gareth.T湯令山、《純銀子彈》呂爵安、《給千億顆星選中的二人》陳卓賢、《說謊者》MC張天賦，而日前打入10強的《今繼》柳應廷及《白夜行》Gin Lee李幸倪卻暫時落後。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票將於本周五(12月19日)中午12時結束，屆時便會選出最後五強，並於2026年1月1日頒獎典禮當晚由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲！