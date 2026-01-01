叱咤2025｜向方大同致敬 MC張天賦憑《懷疑人生》奪全晚首個獎項

商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚( 1月1日)假亞洲國際博覽館Arena舉行，今年頒獎典禮以「難先要你做」為主題，MIRROR今屆缺席，仍有大批歌手、組合悉心打扮出席，當大會介紹歌手出場時，先由JACE陳凱詠、謝安琪、馮允謙打頭陣，雖然Tyson Yoshi今年未有出席，但好友Jeffrey魏浚笙卻頂上以中門大開的上衣曬胸肌贏盡尖叫聲，之後到COLLAR、PANDORA、Gin Lee等單位出場也贏得熱烈歡呼聲，惟陳奕迅乖女陳康堤出場時，疑似出現一陣噓聲。

MC自身經歷融入創作 頒獎典禮開始時，大會特別為去年2月病逝的方大同加設追悼環節，安排方大同的音樂夥伴上台，用音樂向曾在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「叱咤樂壇男歌手金獎」、「至尊唱片大獎」、「至尊歌曲大獎」的方大同致敬，舞台中央特別放置一支咪及留空位置，找來4位新晉歌手以和唱的形式演繹《BB88》、《簡單最浪漫》、《公園》、《關於愛的定義》及《Love Song》等方大同作品，其後播放方大同哼唱的聲音，螢幕顯示「感謝你的音樂 讓我們大同」，場面感人。

至於MC張天賦奪得今晚首個獎項，憑《懷疑人生》成為專業推介叱咤十大的第十位；當公布叱咤十大第十位時，MC的高度再成為焦點，DJ介紹他出場時再次提起他僅得168cm的身高，他唱完即表示：「大家千祈唔好懷疑自己，加油！」表示歌曲將自身經歷融入創作之中，藉音樂抒發對人生的思考。