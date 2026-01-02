叱咤2025｜姜濤缺席繼續冧莊場內坐滿1/3姜糖 車廂看直播：一切盡在心中

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（2026年1月1日）圓滿結束，姜濤憑《On a Sunny Day》獲得「我最喜愛的歌曲」、「我最喜愛男歌手」大獎，而MIRROR再奪「我最喜愛的組合」。由於MIRROR全員要在澳門出席活動，所以一早已預告缺席，不過，現場卻坐滿1/3 姜糖（粉絲暱稱）去亞博撐場投下多個「我最喜愛獎項」。

感激姜糖

昨晚，當宣布姜濤冧莊奪獎一刻，現場大批姜糖立即亮起「姜」字的燈牌歡呼，形成一片燈海，大會亦安排MakerVille代表領獎。雖然姜濤未有到場，但他亦有看叱咤直播，他在社交網上載一段自己在車廂中觀看宣布自己得獎的片段，期間開心微笑，並不停舉起姆指，又做口型說：「多謝！」、「Thank you」，並寫下感受表示：「感謝商台，感謝所有的姜糖們～真的不知道該說什麼，一切盡在心中。」同時，姜濤亦多謝負責操刀填詞《On a SunnyDay》的陳詠謙老師，表示：「聽到呢首歌第一時間就知道一定要係您幫我寫，繼蒙着嘴之後另一首令大家都可以開心嘅歌。」亦感激作曲的James Wu及監製Edward Chan ：「@JAMESXHINS

好的旋律大家都會聽得到，一位很有天份的年輕人，繼續加油，錄音時你對每一個細節的拿捏都讓我差點崩潰，YOU DESERVE IT」、「edwardchan你唔止係我嘅監製，亦係我演藝生涯中好重要既人生導師（每次睇你咁正經都好正 ，好鍾意你今晚嘅西裝~）」。