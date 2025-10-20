叱咤2025｜歌手特別造型逐個睇！魏浚笙成身提子出場 Gao張蔓姿bra top搶鏡

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於今日（20日）昂坪市集舉行，大會主題是「難先要你做！」，頒獎禮依舊在元旦日在亞博舉行，合共頒發49個獎項。今日多位歌手、樂隊、組合齊齊出席，場面墟冚。不少歌手都盛裝打扮出席，男歌手以Jeffrey魏浚笙以成身提子的造型出現，成功搶鏡重；女歌手就比較多特色打扮，當中以COLLAR隊長阿Gao最性感，穿上黑色lace bra top示人。

女歌手及女團方面，打扮型格有康堤、盧慧敏（Amy Lo)、陳凱泳（JACE)，張蔓姿與Gao一樣都是bra top上陣，大騷修長的纖腰。仙氣代表就有林愷鈴及雲浩影。陳蕾的打扮就有點似《老夫子》的陳小姐，而sica何洛瑤、女歌手DAWN就分別以快餐店店員和護士look打扮出現。 女歌手、女團逐個睇：

男歌手除了Jeffrey夠搶鏡外，陳柏宇背心Look單挑健美先生MC亦不容忽視，而YT周殷廷以車手外套出場，但直播畫面見到他的肚腩凸了出來，被網民笑是否昨夜去食消夜。力臻就中門大開，自信騷肌，但身形看上去比之前瘦了些。林智樂自攜枕頭亦非常搶鏡，張馳豪繼去年以羽絨背心造型出場，今年就大玩毛毛，他的褲子圖案似一頭乳牛。洪嘉豪的打扮最causal，但他身上的黑色tee也要9百多元。 然而，論吸睛程度，一眾男士都敗給大會邀請回來的健美先生MC。

男歌手逐個睇：