叱咤2025｜謝安琪憶方大同離開淚灑後台 6度爆肺連呼吸都出問題

謝安琪憑《50/50》奪「專業推介叱咤十大」第二位。她在台上自爆這首歌在幾年前開始製作，自己當時陷入一些危機，不停自我懷疑。她在後台被問到感受時說︰「我幾年前開始做，陷入40幾歲對自己前路唔知點行，好多情緒同自我質疑，自己一個人時就會好哀傷，好想將呢種感受記低，唔知係咪年紀問題，但我相信唔止我一個。有時有啲嘢好唔開心講俾人知，對方未必幫到你，但有人分擔，為你分擔嘅人都會得到力量。」

與方大同咳過不停 她稱製作《50/50》時，身體不好，時常咳嗽，跟方大同聯絡時大家都是咳來咳去。她透露方大同是入行之後第二位好朋友，首位是老公張繼聰，二人的話題都是圍繞音樂，她說︰「佢每次都同我講自己寫多首歌，我就同佢講『你就好啦！我咳到入唔到錄音室，錄唔到歌，好多歌都好想做……』做緊呢首歌嘅時候，都成日同方大同傾偈。」 無法再跟大同聯絡 她回憶自己同期的新人時，雙眼通紅，表示跟大同、側田、王菀芝、衛蘭等常有聯絡，會互相關心大家，「嗰年新人係互相支持到今日」，她又提起跟大同的約定，只要對方推出歌曲，大家會互相到音樂平台購入對方的作品、甚至購入新專輯以示支持。當她提到《50/50》 推出時，已經無法再跟方大同WhatsApp時，Kay淚如雨下。

自組公司出歌不容易 她哽咽說︰「我……唔知呀！有好多感受！人生有啲嘢好難過，好似首歌咁唔知前面係點，但我都會應承自己，好定唔好，做得到定好無力都好，應承自己或愛嘅人，好好照顧自己、好好生活。大環境、大方向好多好無助，但係都要回歸自己生活，都可以好真誠、有愛，每日有一個小風景送俾身邊人。今次得獎應該係好開心嘅事，以自己一間小公司全年只係出咗一首歌，都得到大家支持，得到一個獎座係好開心，因為好唔容易，以一個獨立公司去做音樂，對我嚟講係好大鼓勵，但我心情係好複雜。」她稱在上台領獎時，感覺到大同在她身邊，她坦言跟大同常傾偈，內容多是無養份的東西，但不開心時一定會找他傾訴。

6度爆肺 Kay表示自己的左肺曾爆過四次，而近兩、三年連右肺也爆過兩次。早前亦因病入院留醫，直至一個多星期前才出院。當她提到自己的情況時，更哭到一度要暫停訪問。她說︰「我企喺台上心情好複雜，我最近真係病咗入醫院，失聲，自己把聲好難聽。出院咗一個星期，不停針灸去開聲。因為我公司就只係出咗一首歌，如果得獎我唔能夠唱就好對唔住同事……」此時助手遞上紙巾，化妝師為她補妝，她邊抹眼淚邊唱「我覺得自己好核突」。 連做運動都有問題 她坦言多次爆肺令她唱歌、呼吸，跑步做運動都有問題。她又指早前到大馬開騷，要一個人唱足2小時，對多次爆肺的她大感吃力，事前要做很多準備，這個騷也給予她很大信心，只要好好維持健康狀態也可以應付到。她稱自己一直都好努力，又以中西合璧去治療，亦想起大同當時一星期才可以錄幾句也可以出碟，每當想起他時都很有力量。她表示儘管對方已離開，但仍感覺到他的存在，每次很想問他時，都感覺到對方的答案，只是大家再不能見面。