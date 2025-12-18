叱咤2025︱軒公Tyson合唱歌跌出我最喜愛的歌曲 Gin Lee《白夜行》躋身8強

由商業電台主辦的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於1月1日元旦晚上7時假亞洲國際博覽館Arena舉行，當中矚目大獎之一的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」，第二階段投票已在12月15日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式及全新商台節目重溫手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，從全年叱咤樂壇流行榜903專業推介的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後5強。

投票明天結束

投票截至今日(12月18日)中午12時，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最新8強走勢已有變動，Tyson Yoshi與張敬軒的《By my side》今日竟跌出8強，取而代之是Gin Lee李幸倪的《白夜行》，令Gin Lee暫成唯一入圍女歌手，而其餘7首作品仍然是Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》 、Gareth.T湯令山的《用背脊唱情歌》、Edan呂爵安的《純銀子彈》、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。