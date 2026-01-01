叱咤2025｜馮允謙等足14年終奪男歌手金獎 陳柏宇重返三甲

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》頒發男歌手獎項，金獎由入行快15年的馮允謙奪得，當他聽到自己的名字時，他在台下眼泛淚光，要由旁邊的歌手安慰。他又提到自己曾一度放棄音樂，並回憶當年初簽公司的時候。他多謝fans多年來不離不棄，但未有提及他的未婚妻。

他說︰「頭先好驚，唔知大家咩反應。我入行咁耐，係第一次拎金獎，我知道呢個獎一定要努力，係咁多年屢積返嚟嘅努力。好想多謝自己，曾經多年前諗過放棄音樂，而自己匿埋寫歌，幸好有寰亞留意到我、欣賞我，我先可以踏上台，唱到歌俾大家聽。我記得佢哋簽我嘅時候，佢哋都好質疑，因為我個樣又腫、又爆牙啦，對自己沒有信心，但佢哋都好相信我嘅音樂，所以我係唔會忘記。」