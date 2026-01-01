叱咤2025｜馮允謙等足14年終奪男歌手金獎 陳柏宇重返三甲

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》頒發男歌手獎項，金獎由入行快15年的馮允謙奪得，當他聽到自己的名字時，他在台下眼泛淚光，要由旁邊的歌手安慰。他又提到自己曾一度放棄音樂，並回憶當年初簽公司的時候。他多謝fans多年來不離不棄，但未有提及他的未婚妻。
他說︰「頭先好驚，唔知大家咩反應。我入行咁耐，係第一次拎金獎，我知道呢個獎一定要努力，係咁多年屢積返嚟嘅努力。好想多謝自己，曾經多年前諗過放棄音樂，而自己匿埋寫歌，幸好有寰亞留意到我、欣賞我，我先可以踏上台，唱到歌俾大家聽。我記得佢哋簽我嘅時候，佢哋都好質疑，因為我個樣又腫、又爆牙啦，對自己沒有信心，但佢哋都好相信我嘅音樂，所以我係唔會忘記。」
馮允謙由2020年開始打入男歌手三甲，但一直徘徊在銀、銅之間。另外，今年MIRROR不但失去組合獎、就連Ian曾奪的唱作人獎、男歌手獎亦都不再見到有任何MIRROR成員的名字。銀獎由MC張天賦獲得，他在台上表示會繼續努力，更笑謂忘記要說的內容。MC同時憑住《Sweet & Sour》奪「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。
銅獎由陳柏宇奪得，這亦是他繼2019年之後，再次躋身男歌手三甲。他上台接過獎項時大叫，他表示年頭一直都很想拎獎，2025年特別對自己有信心，就連同事也對他有信心，相信他可以再次上台拿男歌手獎項。他表示由細到大都不會為自己爭取的人，很感謝同事給予信心及熱血。他亦特別多謝歌迷們的支持及出力為他拉票，自言到旺角拉票令他很尷尬，但自己很開心。