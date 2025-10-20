叱咤2025｜Jeffrey患ADHD無需服藥控制 林家謙指Eason口甜舌滑

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日(20日)於昂坪市集舉行記者會，魏浚笙(Jeffrey)以一身提子裝束現身，與林家謙的優閒造型相映成趣。Jeffrey笑言：「係菩提老祖造型，向《西遊記》致敬。」家謙搶白說：「佢鼻頭有肉，好大抽。」Jeffrey續指，本來想帶真提子請大家食，但衛生問題打消念頭，改穿提子外套。林家謙拖著謝安琪行紅地壇出場，家謙解釋：「因為佢話有啲驚，今日大風，佢又比較輕，佢話不如一齊行啦。」Jeffrey補充指自己也算輕，所以要穿上多束提子裝束增加體重。

談到Jeffrey早前在網上公開承認是ADHA患者，他表示，其實並非首次提及，今次適逢網民談到他在《膠戰》表現才回應，「因為佢話我好恍神，我自己都覺得係，所以都即刻睇醫生，發覺真係有問題，所以對症下藥，醫生都確診，所以要食藥，但可以食可以唔食。」家謙立即問他今日有冇食藥，Jeffrey答有，家謙抵死回應：「唔似喎！」Jeffrey表示要慢慢調節，「醫生話如果想集中精神就食藥啦，平時出席活動未必要，所以我都會打坐，喺寧靜環境反省自己。」

家謙讚康堤可愛 Jeffrey有份參演的日本電影《殺手#4》獲5項金馬獎提名，他表示雖然要應付動作戲，拍得較辛苦，但能夠參與已很開心。他即時邀請林家謙看首映，家謙答應必會自己去睇首映。對於今屆叱咤獲獎信心，家謙表示：「獎喺我心入面已有好多，唔怕多或少，無所謂。」

今年MIRROR缺席記者會，不及去年熱鬧，他認為打風仍有大批fans，仍算墟冚。談到Eason在Do姐訪問讚他可愛，家謙否認說：「我懷疑佢講Tyson Yoshi，佢成日都口甜舌滑，個女都係咁。」說罷哈哈大笑。「我覺得包包(康堤)可愛啲。」談到可有機會合作時，他認為順其自然。家謙擔任時裝品牌香港區代言人，品牌的日本和台灣代言分別是佐藤健和許光漢，他起初都有點擔心，但自己是用家，自覺好適合。