叱咤2025｜MC張天賦直言MIRROR缺席感冷清 Gareth. T曾幻想《用背脊唱情歌》獲獎(有片)

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日(20日)於昂坪市集舉行記者會，大會安排健美先生MC，教不同組別歌手做動作，其間拎著紅旗「168.5」的MC張天賦亦被邀上台，站在健美MC旁邊，畫面搞笑。

MC張天賦唔敢摸健身MC 記者會後，MC張天賦、陳康堤CONSTANCE(包包)和Gareth T(湯令山)受訪，MC笑言起初誤以為大會叫自己，問到有沒有壓力時，MC答道：「我哋唔同界別嘛。」他自言沒想過身材要像他一樣健碩，作為歌手還是專心唱歌。他表示沒有跟方打招呼，「我都想掂吓佢，但怕醜。」首次出席叱咤頒獎禮記者會，CONSTANCE直言好緊張，但事前父母沒有特別傳授技巧，問到可有信心攞獎時，她害羞表示隨緣。兩位師兄MC和Gareth T就叮囑師妹不用太緊張。」

開心見姜濤露背 對於網民睇好《用背脊唱情歌》有機會奪至尊歌曲大獎，Gareth. T多謝大家喜歡這首歌，他坦言有幻想過歌曲獲獎，「所以要練得好啲，每日起身都要唱幾次，(到時會說甚麼？)多謝公司、多謝屋企人、多謝Wyman，多謝鍾意呢首歌嘅人。」問到可感壓力，他就表示沒有，「Pressure make diamond。」談到姜濤未有出席今日的記者會，Gareth坦言，「一年一度見吓佢哋，今年見唔到，下次約。」至於姜濤的露背相也有Tag他的歌，他表示，「開心囉，見佢可以做吓運動，大家都要做運動，但仲未約到佢一齊打拳。」

獲魯廷暉肺腑忠告 對於MIRROR缺席，MC坦言，「畢竟佢哋都係《全民造星》嘅師兄，有啲甚至係同一隻出現，覺得的確係冷清咗。」問到得獎機會可有提升時，他就認為商台睇播放率，應該與出席與否無關。至於投票獎項，MC就趁機呼籲大家投票支持他，順勢宣傳新歌《168.5》，「我要宣揚呢個身高界別都可以好犀利，唔需要驚，要有自信。」對於魯庭暉入主華納，MC自言只在徐浩的婚宴上跟對方吃飯，「佢叫我儲錢，呢個係佢肺腑之言，佢同我哋全枱藝人都有講。」