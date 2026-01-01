叱咤2025｜The Hertz出道7年首奪歌曲獎組合銀獎 主音Herman：去到邊都繼續唱廣東歌

商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚( 1月1日)假亞洲國際博覽館Arena舉行，今年頒獎典禮以「難先要你做」為主題。大會率先頒發「專業推介叱咤十大」獎項，第五位由The Hertz的《逆旅》奪得。這亦是他們出道7年首奪叱咤的歌曲獎項。

獨立樂隊 盼香港音樂越做越有

The Hertz上台介紹他們是本地樂隊，並稱過去出席叱咤都是坐機鐵離開要「食自己」，「獨立去做音樂係困難，慶幸我哋搵到自己鍾意嘅嘢，繼續堅持！」《逆旅》是樂隊成軍至今第3首叱咤冠軍歌， The Hertz的播放率跟RubberBand，旗鼓相當，再下一城首次奪得叱咤樂壇組合銅獎。

The Hertz在台上致謝時，再次多謝一直支持他們的「喪赫」(fans 暱稱)，再次站在頒獎台，主音Herman特地補充說，「一直以嚟，無論去海外演出，台灣或印尼嘅峇里島，係冇人知道我哋唱乜，因為我哋堅持唱廣東歌，我哋5位係十分之proud of呢個屬於我哋嘅母語，所以我哋會堅持繼續，無論去到邊度都繼續唱我哋嘅語言俾大家聽。」Ricky回顧去年舉行了《正常病院2025》演唱會，並承諾繼續做好音樂，「呢個世界未必好正常，可能有啲病，我哋覺得可以從自己做起，可以繼續努力，希望大家都可以好似The Hertz，搵到值得𡚒鬥嘅嘢，值到努力嘅目標去努力，呢個世界就會更加好，我哋會繼續努力成為一隊出色嘅樂隊，多謝。」Ray總結道：「希望香港音樂越做越有！」