叱咤903再辦AllStar籃球賽 張繼聰率「歌星勇士隊」使出殺手鐧望衛冕成功

「歌星勇士隊」 於 2022 年 《903 AllStar 籃球賽》 ，在最後 5 秒以 51 比 50 反勝 「九零三人隊」 。兩大隊長森美及張繼聰得知今年陣容名單，未正式開戰，已針鋒相對，火花四射。2022 年擔任「九零三人隊」隊長，今年回歸「歌星勇士隊」的張繼聰，大讚隊員陣容強勁，球技了得，直指今次擔任隊長責任重大： 「我同大部分歌手一齊打過波， MIRROR、 吳林峰 、 Jay Fung（馮允謙）、Mandy（譚旻萱）都好打得，基本上全部都打得好好。至於新加入嘅女隊員，就算我未睇過佢哋嘅球技，佢哋嘅外表好亮麗，一落場就會好出色。今次我擔任隊長，最重要係點樣安排歌手落場，所以責任非常之重大。」對於「九零三人隊」隊長森美，張繼聰直言非常尊敬對方，阿聰更率先透露「歌星勇士隊」的殺手鐧：「我係從低角度仰望森美，佢幾乎每日都會去練射波，睇住佢 10 幾年前唔識打籃球，到宜家打到有板有眼。好多長者打六通拳、甩手操，森美就係去射波，將晨運同籃球完美結合，帶起咗新嘅潮流，年紀唔係重點，心態先最重要，所以我都真係好 Respect 佢。我哋會抱住Respect 嘅精神，盡力去打，唔會放水，呢個就係對對手最大嘅尊重。至於我哋嘅殺手鐧，就係減少我嘅出場次數。全隊年紀最大係我，少啲出場就可以減少拖慢隊波嘅機會。我唔落場，隊波就會贏。」