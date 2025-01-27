叱咤903《叱咤樂壇》新春特備節目 邀得一眾歌手向粉絲大派新春福利

商業電台蛇年推出了一系列精彩新春特備節目，讓聽眾與歌手一同共賀新春。《叱咤樂壇》在年初一至三邀請多位歌手向樂迷拜年，並大派新春福利。雷霆881及叱咤903的主持人也將在年初一至五期間分組登場，於網上向聽眾送上新年祝福。
雷霆881及叱咤903節目主持在年初一至初五(1月29日至2月2日)分組登場，於網上向聽眾送上新年祝福。賀歲足球賽今年亦強勢回歸，由叱咤903主辦的《903發 賀歲波》在年初八(2月5日)隆重舉行，超強陣容蓄勢待發，為新一年注入更多活力。
新春特別節目中，包括由謝茜嘉及梁文禮主持的《叱咤樂壇》，在年初一至初三(1月29至31日)，邀得一眾歌手向樂迷拜年，大派新春福利。包括邀請歌手玩「求籤許願池」及「粉絲福利大戰」，派發新春福利。如呂爵安(Edan)為陳凱詠(JACE)求姻緣，為林家謙求事業，Edan解釋籤文時不忘與兩人幽默互動。年初二(1月30日)，女團COLLAR蘇雅琳(Ivy So)、張天穎(Jaime)及雲浩影(Cloud)則分享過年習俗，讓聽眾感受濃厚的年味。
年初三(1月31日)邀得周殷廷(Yan Ting)及Dear Jane的Tim和Jackal，，以及及Tyson Yoshi，探討結婚後的新年派利是習俗，增添節日的歡樂氣氛。
此外，叱咤903主辦的《903發 賀歲波》賀歲足球賽將於年初八(2月5日)強勢回歸，帶來激烈的比賽和精彩的表演，讓大家一同感受新年的熱情與活力。整體活動將透過商業電台的各大平台進行直播，讓更多聽眾能夠參與其中，感受新春的喜悅。