熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-01-27 14:37:33

叱咤903《叱咤樂壇》新春特備節目 邀得一眾歌手向粉絲大派新春福利

分享：
年初一有(左起)梁文禮、林家謙、JACE陳凱詠、呂爵安、謝茜嘉陪伴大家。

年初一有(左起)梁文禮、林家謙、JACE陳凱詠、呂爵安、謝茜嘉陪伴大家。

adblk5

商業電台蛇年推出了一系列精彩新春特備節目，讓聽眾與歌手一同共賀新春。《叱咤樂壇》在年初一至三邀請多位歌手向樂迷拜年，並大派新春福利。雷霆881及叱咤903的主持人也將在年初一至五期間分組登場，於網上向聽眾送上新年祝福。

 

雷霆881及叱咤903節目主持在年初一至初五(129日至22)分組登場，於網上向聽眾送上新年祝福。賀歲足球賽今年亦強勢回歸，由叱咤903主辦的《903 賀歲波》在年初八(25)隆重舉行，超強陣容蓄勢待發，為新一年注入更多活力。

adblk6

 

Edan在節目中會為JACE求姻緣，為林家謙求事業。 年初二嘉賓有Ivy So 、雲浩影及張天穎。 Dear Jane的Jackal、Tim，將聯同Tyson Yoshi、周殷廷，於年初三赤口任嘉賓。

新春特別節目中，包括由謝茜嘉及梁文禮主持的《叱咤樂壇》，在年初一至初三(12931)，邀得一眾歌手向樂迷拜年，大派新春福利。包括邀請歌手玩「求籤許願池」及「粉絲福利大戰」，派發新春福利。如呂爵安(Edan)為陳凱詠(JACE)求姻緣，為林家謙求事業，Edan解釋籤文時不忘與兩人幽默互動。年初二(130)，女團COLLAR蘇雅琳(Ivy So)、張天穎(Jaime)及雲浩影(Cloud)則分享過年習俗，讓聽眾感受濃厚的年味。

年初三(131)邀得周殷廷(Yan Ting)Dear JaneTimJackal，，以及及Tyson Yoshi，探討結婚後的新年派利是習俗，增添節日的歡樂氣氛。

此外，叱咤903主辦的《903 賀歲波》賀歲足球賽將於年初八(25)強勢回歸，帶來激烈的比賽和精彩的表演，讓大家一同感受新年的熱情與活力。整體活動將透過商業電台的各大平台進行直播，讓更多聽眾能夠參與其中，感受新春的喜悅。

森美大哥、小儀及梁嘉琪，同大家率先拜年。

森美大哥、小儀及梁嘉琪，同大家率先拜年。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能