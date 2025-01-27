叱咤903《叱咤樂壇》新春特備節目 邀得一眾歌手向粉絲大派新春福利

商業電台蛇年推出了一系列精彩新春特備節目，讓聽眾與歌手一同共賀新春。《叱咤樂壇》在年初一至三邀請多位歌手向樂迷拜年，並大派新春福利。雷霆881及叱咤903的主持人也將在年初一至五期間分組登場，於網上向聽眾送上新年祝福。

雷霆881及叱咤903節目主持在年初一至初五(1月29日至2月2日)分組登場，於網上向聽眾送上新年祝福。賀歲足球賽今年亦強勢回歸，由叱咤903主辦的《903發 賀歲波》在年初八(2月5日)隆重舉行，超強陣容蓄勢待發，為新一年注入更多活力。