史迪仔真人版電影登場！《星際寶貝：史迪奇》前導海報與預告搶先睇

迪士尼經典動畫《星際寶貝》改編的真人版電影《星際寶貝：史迪奇》即將登上大銀幕！官方近日曝光了前導預告及海報，電影預定於2025年5月在北美和台灣上映，香港上映日期尚未公布。

不過，台灣今日已經釋岀前導海報與預告，香港的史迪仔迷也可以先一睹為快！